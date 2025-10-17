友達とのLINEは楽しいけれど、たまに「それ、言う？」と思う瞬間、ありませんか？ そんな無意識マウントがLINEグループやストーリーでじわじわ増加中。悪気はないんだろうけれど…ほんのり漂うマウント臭の内容とは？

（1）「10回目の大阪万博〜」

「“10回目の大阪万博行ってきたー！さすがに全制覇して見るところない（笑）”とストーリーしている友達。行った回数でマウント取ってる感じが嫌」（31歳／公務員）

「そんなに行ってるの？」と驚く投稿。休日を満喫している行動力マウントは、行けていない側の気持ちを刺激してしまいがちです。

（2）「アソートボックスでレア色もゲット」

「流行りのラブブを1箱ゲットし、希望色じゃなくて落ち込んでいた矢先。友人がLINEで“アソートボックスで推しカラーもレア色もゲット済み♡”と流していてイラッと」（27歳／看護師）

「簡単に買える人ばかりではないのに…」とモヤモヤ。買えない人、知らない人、持っていない人が居心地が悪くなる“上から目線＋余裕マウント”の合わせ技。

（3）「忙しくて返信遅れたー」

「いつもグループLINEで“最近、寝れてないー！忙しすぎて返信遅れたー”と決まって遅レスしてくる子がいてリア充アピールに感じます。普通に“遅れてごめんね”でよくない？」（30歳／IT関連）

頑張っている感がにじみ出る定番の忙しいアピール。大変そうと思わせたいはずが、受け取る人によっては「こっちは普通に寝てるけど…」と反応に困るケースが続出！

（4）「先輩、さすが〜！（ため口）」

「会社のグループLINEで、みんなが先輩に敬語で返しているなか、同期が“先輩さすが〜！今度教えてー♡”と敬語なしで親しく返していてモヤッと」（25歳／金融）

グループLINEで起こりがちな人間関係の距離感マウント。悪気はなくても、周囲には「私だけ仲がいい」と言わんばかりのアピールに見えがち。

「友達が“みんなはもうiPhone17持っているよね？私はようやく明日買ってくるー”というのを読んでモヤモヤ。みんな持ってないし、高くて買えないし、いちいち言わなくてよくない？」（26歳／医療事務）

みんな持っているよね？という前置きがポイントで、一見、みんなに合わせているようで実は最新機種を買う自分をアピール。流行に遅れていない、経済的にも余裕があることを匂わせる同調系マウントの典型例。

「ステータスメッセージに報告を投稿している人が苦手です。“パリで現実逃避中のため返信遅れます”とか“2024年2月結婚♡2025年4月出産”とかいちいち書かなくてもよくない？」（32歳／保険）

自分のアカウント名の下に表示されるステータスメッセージ。本人に悪気はなくても見る側はマウント報告と受け取ってしまうことも。

マウントは優越感よりも自己防衛から出ることが多いです。「自分をよく見せたい」「私ってこんなにスゴイ」という心の心理が「それ、わざわざ言う？」に繋がってしまうのかも。他人に嫌な思いをさせないためにも、「見せる」よりも「分かち合う」言葉選びをしていきたいですね。

書いたのは

出典: 美人百花.com

美泉菜月さん

恋愛心理士、恋愛アドバイザー、メンタル心理カウンセラー。年間1,000人以上の夫婦を円満に導く夫婦アドバイザーとしても活躍。

イラスト／たそやマロ