◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース3―1ブルワーズ（2025年10月16日 ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手（23）が16日（日本時間17日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に3―1の9回から5番手として登板し、ブルワーズ打線を3者凡退に仕留め、ポストシーズン（PS）3セーブ目をマークした。デーブ・ロバーツ監督（53）は試合を締めくくった“守護神”を称賛した。

PS6試合目の登板となった佐々木は8回の攻撃時から入念に準備を進めて、最終回のマウンドへ。最初の打者・ボーンの3球目にこの日最速の99.8マイル（160.6キロ）を計測。カウント2―1から96.8マイル（約155.8キロ）直球で遊ゴロに仕留めると、大観衆からは自然発生的に「ロウキコール」が沸き起こった。

大応援の中、続くフリリックを99.4マイル（約159.9キロ）直球で力ない遊飛に仕留め、最後はこの日2安打のダービンをスプリットで三振に斬った。佐々木は力強く右拳を握り、気合のこもった表情を見せ、捕手・スミスは派手なガッツポーズ。右腕はナインとマウンド付近でハイタッチを交わし、勝利の喜びを分かち合った。

指揮官はシーズン序盤の佐々木の姿と、この日の自信あふれる姿を比較し「彼の成長は決して順風満帆なものではありませんでした。彼が苦しんでベンチで感情的になっていたあの時。そこから彼が自己反省し、健康を取り戻し、我々の今年のチームの構想に再び入ってきたことは、彼の闘志を物語っています」と評価する。そのうえで「4月や5月の時点では、誰も彼がこの役割を担うことを予測できなかったと思います。ですから、そこまで到達した朗希を大いに称賛します」と笑顔を見せた。

13日（同14日）の第2戦では2―0の9回から2番手として登板。1死からポストシーズン（PS）初めての四球を与え、二塁打、犠飛で1点を失い、2死一、三塁のピンチを残したままマウンドを降りた。PS登板5試合目で初めての失点を喫し、160キロ超が1球もなく、平均球速も157・7キロで9日（同10日）のフィリーズ戦から2・4キロも低下していた。

ロバーツ監督は15日（同16日）の会見で佐々木の疲労や消耗度について「まったくない。何の問題もない。トレーニングスタッフもコーチ陣も、全員がいい状態だと感じている」と否定し、今後も登板に制限を設けないことを明言。「チャンピオンを目指しているわけだから、全員が準備しておく必要がある。最適な選択が彼なら、彼が投げる」と話していた。