菅田将暉、二階堂ふみ、YOASOBIら集結！ドラマ『もしがく』撮影秘話を大放出

菅田将暉、二階堂ふみ、三谷幸喜、YOASOBIが、10月15日23時から放送の『週刊ナイナイミュージック』に登場する。

■『週刊ナイナイミュージック』で80年代ソングを特集

ナインティナインの岡村隆史“記者”と、矢部浩之“編集長”が今最も熱い音楽トレンドに迫り、旬のアーティストたちをスタジオに迎え、水曜の夜を彩る新感覚・音楽バラエティ『週刊ナイナイミュージック』。

この日の放送は、毎週水曜22時から放送中のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』スペシャル。『もしがく』の世界を再現したセットに豪華キャストを迎え、ドラマの舞台となっている1980年代をテーマに、それぞれが思い入れのある80年代ソングを特集する。

驚がくのドラマ撮影秘話も大放出。菅田・二階堂の仲良しすぎるがゆえの珍エピソードや、ドラマ撮影現場でYOASOBIが巻き込まれたハプニング、今回のトークには参加していない神木隆之介が撮影現場に持ち込んだ謎アイテムなど、裏話が続々と明かされる。

「日本全国ココだけ音楽ランキング」は、宮崎あおい編（「崎」は、たつさきが正式表記）。全国で公開中の映画『秒速5センチメートル』に出演する宮崎の「生涯ヘビロテ曲ランキング」を大調査。宮崎が「人生で一番聴いている曲」と語る、第1位の楽曲は？

『週刊ナイナイミュージック』は、10月15日23時から放送。

■番組情報

フジテレビ系『週刊ナイナイミュージック』

10/15（水）23:00～23:30

MC：ナインティナイン

菅田将暉、二階堂ふみ、三谷幸喜、YOASOBI

「日本全国ココだけ音楽ランキング」ゲスト：宮崎あおい

