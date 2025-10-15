¡ÚÃæÂ¼ À¶»Ö¡Û³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¡Ö¥³¥³¥¤¥Á°ì¿ÍÉé¤±¡×£±Ç¯°Ê¾å¤âµÒ¤¬¸º¤êÂ³¤±¡Ä¤½¤ì¤Ç¤âÅ¹¤¬¡É¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÙ¤ì¤Ê¤¤¡ÉÍýÍ³
¥«¥ì¡¼¥Á¥§¡¼¥óÂç¼ê¡Ö¥«¥ì¡¼¥Ï¥¦¥¹CoCo°íÈÖ²°¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥³¥³¥¤¥Á¡Ë¤Î¶ÈÀÓ¤¬¿¤ÓÇº¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥Á¥§¡¼¥ó¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò°íÈÖ²°¤¬10·î6Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯3¡Á8·î´ü¤ÎÏ¢·ë·è»»¤Ï¡¢½ãÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç11%¸º¤Î13²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Çä¾å¹â¤³¤½8%Áý¤Î320²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï6%Áý¤Î25²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¹ñÆâ»Ò²ñ¼Ò¤Î¤â¤ÄÆéÅ¹¤ä¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡¢¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤Ê¤É¤Î¶ÈÂÖ¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¡£¤à¤·¤í¼çÎÏ¶ÈÂÖ¤Ç¤¢¤ë¥³¥³¥¤¥Á¤Ï¡¢¥³¥á¤Ê¤É¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¤Î¹âÆ¡¢¤½¤·¤Æ¡È¿¼¹ï¤ÊµÒÎ¥¤ì¡É¤¬¾ïÂÖ²½¡¢¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¥³¥³¥¤¥Á¤Î·î¼¡¾ðÊó¤ò¸«¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¤À¡£º£Ç¯9·î¤Î´ûÂ¸Å¹µÒ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç95.8¡ó¡£¤³¤ì¤Ç'24Ç¯9·î¤«¤é13¥õ·îÏ¢Â³¤ÇµÒ¿ô¤¬Á°Ç¯³ä¤ì¤òµÏ¿¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤ë¡£
³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¡Ö°ì¿ÍÉé¤±¡×¤Î¾õ¶·¤Ë
'24Ç¯8·î¤Ë¡ÖÃÍ¾å¤²¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¥³¥³¥¤¥Á¡£¤½¤³¤«¤é1Ç¯°Ê¾å¤âµÒ¤¬¸º¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢³°¿©¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¾¦¶·¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢¤â¤Ï¤ä¡Ö°ì¿ÍÉé¤±¡×¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÆü·ÐMJ¡Ù¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¼çÍ×³°¿©33¼Ò¤Î'25Ç¯8·î¤Î´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á°Ç¯¤è¤êµÙÆü¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Í×°ø¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢33¼ÒÃæ¡¢¼Â¤Ë31¼Ò¤¬Á°Ç¯Æ±·î¼ÂÀÓ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÌ¾ÍÀ¤Ë¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿2¼Ò¤Ï¤É¤³¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥«¥Ã¥Ñ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥³¥³¥¤¥Á¡×¤Î°íÈÖ²°¤À¤Ã¤¿¡£
¥³¥³¥¤¥Á¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎµÒÎ¥¤ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¸¶°ø¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£Æ±¥Á¥§¡¼¥ó¤ÏÊª²Á¹âÆ¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯ÃÍ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃÍ¾å¤²Éý¤È²þÄêÉÑÅÙ¤¬¶ËÃ¼¤À¤Ã¤¿¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢¤ªµÒ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ö¥³¥³¥¤¥Á¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Æ¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¿ä»¡¤¹¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥³¥¤¥Á¤â»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤µÒ¿ô¸º¤ò¤±¤Ã¤·¤ÆÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤ÐºòÇ¯¤ÎÃÍ¾å¤²¸å¤ËÂç¤¤¯¼ûÍ×¤ò¸º¤é¤·¤¿ÇÛÃ£Âå¹Ô¤ÎºÆÀ¸ºö¤È¤·¤Æ¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ê¡¢´ü´Ö¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òËè·îÅêÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î½ô»Üºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢2025Ç¯3¡Á8·î´ü¤ÎÈÎÇä·ÐÏ©ÊÌµÒ¿ô¿ä°Ü¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÇÛÃ£Âå¹Ô¤Ï´ûÂ¸Å¹Ç¯Èæ¤Ç¡Ü31.0¡ó¤ÎÂç¤¤Ê¿¤Ó¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢°ìÊý¤ÎÅ¹Æâ°û¿©¤Ï¡Ý4.3¡ó¤È¤ä¤Ï¤êÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢Å¹ÊÞ¤ËÂ¤ò±¿¤ÖµÒ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¤¿¤À¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¥³¥³¥¤¥Á¼«¿È¤Ï¤³¤Î¸½¾õ¤ò¤½¤³¤Þ¤ÇÌäÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Àá¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤É¤ì¤À¤±ÃÍ¾å¤²¤·¤ÆµÒ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤í¤¦¤È¶ËÃ¼¤Ê¶ÈÀÓ°²½¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¤Ê¤¼¥³¥³¥¤¥Á¤ÏÊÄÅ¹¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¥³¥³¥¤¥Á¤Î·î¼¡¾ðÊó¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢ÃÍ¾å¤²¤·¤¿'24Ç¯8·î¤«¤é'25Ç¯9·î¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï1197¢ª1208¤È¡¢½ÐÂàÅ¹¤ò¸ò¸ß¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¸º¤é¤¹¤É¤³¤í¤«Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡£
ÃÍ¾å¤²¤ËÈ¼¤¦µÒÎ¥¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÄÅ¹¥é¥Ã¥·¥å¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤Ê¤¼¥³¥³¥¤¥Á¤ÎÅ¹¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÙ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡½¡½¤½¤ì¤ÏÂ¾¼Ò¤Ë¤Ï¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¾¦ÉÊÌÌ¡×¤È¡Ö±¿±ÄÌÌ¡×¤Î¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¤Þ¤º¤Ï¾¦ÉÊÌÌ¡£¤³¤À¤ï¤ê¤äÆÈ¼«À¤Î¤¢¤ë¥«¥ì¡¼¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¡¢Ã¯¤¬¿©¤Ù¤Æ¤âÉ¸½àÅª¤ÊÌ£¤È¤·¤ÆËü¿Í¼õ¤±¤¹¤ë¡¢¥³¥³¥¤¥Á¤Î¥«¥ì¡¼¡£¤½¤ÎÉ¸½àÅª¤ÊÌ£¤Ï»Ô¾ì¤ò¸ÂÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈµÒ¤ò³È»¶¤·¡¢½¸µÒÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ªµÒ¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥¯¤ä¥Ó¡¼¥Õ¤Ê¤É5¼ïÎà¤Î¥«¥ì¡¼¤È¿É¤ß¤ÎÁý¸º¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Î¥«¥ì¡¼¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ÎÆü¤Î²û¶ñ¹ç¤äµ¤Ê¬¤ÇËÉÙ¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥ì¡¼¡É¤òºî¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î³Ú¤·¤µ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ±¿±ÄÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÌó9³ä¤¬¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¡ÊFC¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¿Í»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢Äã¥³¥¹¥È¡¦Äã¥ê¥¹¥¯¤ÎÂ¿Å¹ÊÞÅ¸³«¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥³¥³¥¤¥Á¤ÎFC²ÃÌÁ¤Ç¤Ï¡¢Æþ¼Ò»þ¤Î»ñ¶âÉÔÍ×¡¢ÆÈÎ©»þ¤Ë¤ÏºÄÌ³ÊÝ¾ÚÀ©ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¡¢ÆÈÎ©¸å¤Ë¤Ï¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×¤È¤¤¤Ã¤¿À©ÅÙ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤¬Ë¾¤á¡¢ËÜÉô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð°ÂÄêÅª¤ÊÈÎÏ©¤ò³ÎÎ©¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊWin-Win¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Â¿¾¯¤ÎµÒ¿ô¸º¤Ç¤â¡ÈÄÙ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡ÉÅ¹¤Å¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥³¥³¥¤¥Á¤À¤¬¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ì¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£À®Ä¹¤¬Æß²½¤¹¤ëÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³¤³°¤Ø¡½¡½¤½¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¡È¥«¥ì¡¼¤ÎËÜ¾ì¡É¥¤¥ó¥É¤À¡£¡Ú¸åÊÔµ»ö¡Û¡Ø¡ÖÉÏË³¤ÊÆüËÜ¿Í¤è¤ê¥¤¥ó¥É¿Í¤òÁÀ¤¨¡×¥³¥³¥¤¥Á¤¬¤³¤³¤Ø¤¤Æ¡È¥«¥ì¡¼¤ÎËÜ¾ì¡É¿Ê½Ð¤Ë¶¯µ¤¤Î¥ï¥±¡Ù¤Ç¡¢¤½¤Î¾¡»»¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
