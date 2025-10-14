¥È¥è¥¿ºÇ¿·¡Ö¡È3Îó7¿Í¾è¤ê¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª ºÇ¾åµé¤è¤ê¡Ö400Ëü±ß°Ê¾å¡×¥ª¥È¥¯¤Ê¥¿¡¼¥Ü¥â¥Ç¥ë¡ª ¥Ö¥é¥¦¥ó¡õÁõÈ÷½¼¼Â¤Î¡Ö¹ë²ÚÆâÁõ¡×¤â¥¤¥¤¡ª ¥Ö¥é¥Ã¥¯»ÅÎ©¤Æ³°Áõ¤Î¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×ºÇ°Â¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡©
ºÇ°Â¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¹ë²Ú¤Ê»ÅÍÍ¤¬Ì¥ÎÏ¡ª
¡¡¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤Ï¡¢¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¾èÍÑ¼Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÄÌ¾ÎÌ¾ÊÌ½ç°Ì2025Ç¯9·îÊ¬¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â3286Âæ¡Ê24°Ì¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò½ü¤¯¡Ë¤È¡¢Æ±¼Ò¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¡×¤ä¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¡¢¡Ö¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡×¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤Î¥È¥è¥¿À½¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂæ¿ô¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆüËÜ»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª ¤³¤ì¤¬¡È°ìÈÖ°Â¤¤¡É¥È¥è¥¿ºÇ¿·¡Ö¡È3Îó7¿Í¾è¤ê¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢ºÇ¤â°Â²Á¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ËÈ¼¤¤¡¢2008Ç¯5·î¤Ë¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Î½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾åÉÊ¤µ¤äÀöÎý¤µ¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤ÏÎÏ¶¯¤µ¤äÀè¿ÊÀ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2015Ç¯1·î¤Ë2ÂåÌÜ¤Ø¤È¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2023Ç¯6·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿3ÂåÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇ°Â¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡ÖZ Premier¡Ê¥¿¡¼¥Ü¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö 2WD¡Ë¡×¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4995mm¡ßÁ´Éý1850mm¡ßÁ´¹â1945mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï3000mm¤È¡¢Â¾¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÀè¿ÊÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢Äã½Å¿´¤Ç¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢¼þ°Ï¤Ë°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡Z Premier¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥â¡¼¥ë¤ä¥µ¥¤¥É¥â¡¼¥ë¡¢¥ê¥¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥â¡¼¥ë¤Ë¤Ï¥¹¥â¡¼¥¯¥á¥Ã¥¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÇÀè¿ÊÅª¤Ê°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°ÅÉÁõ¤Î¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¼¿¹õ¥á¥Ã¥»ÅÍÍ¤Î³ÆÉôÁõ¾þ¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤ÎÁÇºà¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÃÀ¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï3Îó¥·¡¼¥È7¿Í¾è¤ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢É¸½à¥«¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¾åÉÊ¤Ç¥·¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥Ö¥é¥¦¥ó¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¡¼¥ÈÉ½Èé¤Ë¤Ï¾å¼Á¤ÊÈ©¿¨¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ê¥Ã¥Ñ¥ì¥¶¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎºÂ¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¡£
¡¡±¿Å¾ÀÊ¤È½õ¼êÀÊ¤Ë¤ÏÉ¸½à¤Ç²÷Å¬²¹Ç®¥·¡¼¥È¡Ü¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥È¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤é¤·¤¤²÷Å¬À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²÷Å¬ÁõÈ÷¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ò¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤ª¤¯¤À¤±½¼ÅÅ¤ä¡ÖÅÅÍÑUSBÃ¼»Ò¡ÊType-C¡Ë¡¢ÄäÅÅ¤äºÒ³²»þ¤ËÅÅµ¤À½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÈó¾ï»þµëÅÅ¥·¥¹¥Æ¥àÉÕ¤¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ê¤É¡¢ÅÅ¸»¼þ¤ê¤ÎÍøÊØÀ¤â¹â¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëÀè¿Ê¤ÎÍ½ËÉ°ÂÁ´¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡ÖToyota Safety Sense¡×¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£
¡¡¾×ÆÍ²óÈò¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¤ä¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î±¿Å¾¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥ì¡¼¥ó¥È¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·×12¼ïÎà¤Îµ¡Ç½¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾õ¶·¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î°ÂÁ´¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¹â¤¤²ÃÂ®±þÅúÀ¤È½½Ê¬¤Ê¶îÆ°ÎÏ¤ò»ý¤Ä2.4¥ê¥Ã¥¿¡¼T24A-FTS¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£
¡¡ºÇ¹â½ÐÎÏ279PS¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯430Nm¤òÈ¯´ø¤·¡¢Ç³ÎÁ¾ÃÈñÎ¨¤ÏWLTC¥â¡¼¥É¤Ç10.3km¡¿L¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢ Z Premier¡Ê¥¿¡¼¥Ü¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö 2WD¡Ë¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ï670Ëü±ß¡£
¡¡¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÂÅÅö¤Ê²Á³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ°Â¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤â²÷Å¬ÁõÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æâ³°Áõ¤È¤â¤Ë½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¹âµé¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤ÎºÇ¾åµé¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖExecutive Lounge¡Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö E-Four¡Ë¡×¤Ï1085Ëü±ß¤Ç¡¢ºÇ°Â¥°¥ì¡¼¥É¤È¤Î²Á³Êº¹¤Ï400Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£