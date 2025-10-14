【前後編の前編／後編を読む】穏やかな再婚生活に忍び寄る“かつての家族”の暗い影――息子への嫉妬に気づいた51歳夫が怯える「過去からの逆襲」

世の中には「不思議なこと」がある。事実は小説より奇なりだ。昔、関係のあった異性が、巡り巡って知人と結婚していたり、決して知り合いそうにない別世界の人同士が恋愛したり。ちょっとしたタイミングで、偶然が必然になるのは、神様のいたずらのようなものなのだろうか。

【写真を見る】「夫が19歳女子大生と外泊報道」で離婚した女優、離婚の際「僕の財産は全部捧げる」と財産贈与した歌手など【「熟年離婚」した芸能人11人】

「本当にそうですよね。僕がいちばん驚いているんだけど、すべてを明らかにしたほうがいいかどうか判断がつかなくて」

恋した相手には、15歳の娘がいた――

田所秀顕さん（51歳・仮名＝以下同）は、本当に困っている、どうしたらいいかわからないという言葉を連発した。

恋したのは、7歳年上のシングルマザー

彼は高校卒業後、専門学校を経て資格を得、とある技術職に就いている。「きれいな仕事とは言えないけど自分の腕一本で食べているという実感はある」と話す。

「21歳から働き始め、25歳のときに7歳年上の美和子という女性と知り合ったんです。32歳という年齢なのに彼女には15歳の娘がいました。高校時代に出産し、高校を中退してひとりで育てたと。相手は近所のアパートに住んでいた大学生で、彼女の妊娠がわかると逃げてしまったそう。連絡先もわからず、誰にも相談できず、結局、信頼していた高校の先生に話して、なんとか無事に産むことができた。彼女、父子家庭で育っているんです。おとうさんだけには心配かけたくなかったと言っていました」

だがその父親は、脳出血のため、孫が産まれることを知らないまま世を去った。父方の叔母夫婦が同居させてくれたのだが、彼女はうまいように言いくるめられて父の遺産も放棄、自宅を売却したお金もほとんど叔母夫婦にもっていかれたらしい。

「ときどき彼女と会うようになって、そんな深刻な内容を笑い話として語る彼女に惹かれました。もっといろいろなことを嘆いて不幸自慢をしてもいいようなものなのに、彼女は明るかった。彼女は水商売も含めて仕事を転々としたけど、今は自営で美容関係の仕事をするようになった、もっと事業を広げたいとキラキラした目で語っていた。大人の女性として尊敬しました。それが恋へと変わっていった」

プロポーズも「結婚はしたくない」

彼自身もいつかは自分の会社をもちたいと思っていたが、彼女のように険しい道でも切り開いていくだけの根性はなさそうだと自分で感じたという。それからふたりはどんどん親しくなり、半年ほどで彼はプロポーズした。

「でも彼女は、結婚はしたくないと。娘のことを考えると今はちょっとと。でも数ヶ月後、娘があなたに会いたいと言っているって。母親に誰かいると気づいたようです。僕は身ぎれいにして娘さんが好きだというケーキを買って家を訪ねました」

癖の強い子だったらどうしようと不安だったが、美和子さんの娘の優希さんはニコニコと彼を迎えてくれた。母親の恋人らしき男性に、これほどオープンに接してくれるとは予測していなかったので、彼もすっかり心を開いた。

「優希が食事を用意してくれたのよと、美和子はうれしそうだった。ビーフシチューや、きれいに盛りつけられたサラダなどが並んでいて、とても高校に入ったばかりの子が作ったとは思えなかった。言い換えれば、それだけ彼女は子どものうちからキッチンに立たなければならない環境だったんでしょう。シングルの家庭は、親も大変だけど子どもも大変なんだなと改めて感じました」

「優希ちゃんのほうお似合いなんじゃないの？」

その日を機会に、秀顕さんと美和子さんは、ときどき娘を交えて会うようになった。何度目かのとき、優希さんは「もういいかげん、結婚しちゃえば？」と言った。美和子さんはあわてて「秀顕さんは、もっと若い人と結婚したほうがいいんじゃないかと私は思ってる」といきなり言った。

「いや、僕はプロポーズしたじゃないか、きみと優希ちゃんさえよければ僕は本気だよと必死で訴えた。優希は『おかあさん、ひとりでがんばってきたんだから、このあたりでご褒美もらってもいいかもよ』と美和子を泣かせました」

3人で話し合って結婚式は挙げなかったが、ふたりの仕事関係者や友だちを呼んで質素ながら心のこもったパーティを開いた。優希さんの親友も駆けつけてくれた。

「最初から3人で生きていこうという雰囲気は作りました。優希ももうじき大人という年齢だったし、なにも隠すことはない。ただ、多感な時期なので、どう扱ったらいいかは迷いました。僕と優希は10歳しか違わない。パーティで、知り合いから『優希ちゃんのほうが秀顕さんとお似合いなんじゃないの？』と冗談を言われた美和子は、ひきつった笑いを浮かべていました。それが気になって、僕は母娘をそうっと見守る控えの選手みたいな気持ちでいようと決めたんです」

秀顕さん自身、恋愛には晩熟なタイプで、美和子さんがふたり目の女性だったという。生まれ育った家庭は、両親と弟。中高時代は私立の男子校だったため、女性には慣れていないと自ら認識していた。だからこそ、美和子さんの言いなりになろうと思っていたのだ。

学校や塾をサボるようになった優希さん

「1年くらいはごく平穏な家庭生活でした。美和子も少しだけ仕事をセーブしていましたし、優希は大学受験をするからと塾に通っていた。ある種の緊張感はあったと思うけど、ごく普通の家庭っぽく3人ともふるまっていました。いい家族になりたいという思いは、それぞれ強くあったと思います」

ところがそれが徐々に崩れていった。ひとつには美和子さんの仕事があるときから一気に増え、逆に人手不足となって彼女自身が飛び回らなくてはならなくなったこと。好不調がある仕事だから、人手を急に増やすわけにもいかず、彼女自身が時間を費やすしかないのだという。代わりに秀顕さんが家事を担ったが、彼自身もちょうど仕事が順調で「もっとスキルを磨きたい」時期だった。そんな中で、優希さんは精神的に不安定になったのかもしれない。

「ある日、塾から無断欠席していると連絡がありました。続いて学校からもあった。娘の様子はおかしくはなかったけど、学校や塾へ行かずにどうしているのか……。ちょうど美和子が出張していたんです。『私が聞くとケンカになるかもしれないから、あなたから聞いてみて』と言われました。『学校や塾から連絡があったよ』とさりげなく優希に言うと、バレたかみたいな顔をしてた。サボりたくなる気持ちはわかるし、たまにはサボってもいいと思うけどねと僕も軽く言ってみたんです。すると優希は前のめりになって、『秀さんもサボったことある？』って。僕はずっと秀さんと呼ばれていました。おとうさんと呼ばせるのはおこがましくて」

サボったことはいくらでもある、だけど最終的に取り返しがつかないことにはならないようにしたよと言うと、「ふうん」と優希さんは短く返した。

「それがなんだかつまらない人生を送っているねと言われたような気がして、ちょっと傷つきました。美和子に報告すると、考えすぎだと笑われたけど、優希自身が僕を父親のように見てくれているのか、単なる母の結婚相手として考えているのかがわからなくて悩みましたね。かといって、そんな心の中にまで踏み込めないし」

突然の接触

だが、それは徐々に明らかになっていく。美和子さんがまた出張でいない夜、優希さんが夜中に秀顕さんのベッドに潜り込んできたのだ。その日は疲れ切って早めに休んだ秀顕さんは熟睡していたから、一瞬、妻が戻ってきたのかと勘違いして抱き寄せようとした。だが「抱いて」という声を聞いて飛び上がった。優希さんが腕を彼の首にからめていたのだ。

「息が止まりそうになった。何をしているんだと思わず突き飛ばしてしまいました。すると優希はベッドから転がり落ちたときに手をつこうとして手首をひねったようです。痛い痛いと騒いだので、あわてて湿布をして……。でも『ああいうことはやめなさい。2度とするな』と厳しく言っておきました」

翌日、病院に行った優希さんは手首の捻挫だったようで、やけに大げさに包帯を巻いていた。帰宅した美和子さんに聞かれて「転んだ」と言っていたが、秀顕さんはなんとなく嫌な予感がしたという。

「あなた、優希を誘惑してるでしょ」

それからは妻が出張だったり残業だったりすると、優希さんが何かしかけてくるようになった。夕飯後にリビングにいるとぴったりくっついて座ってきたり、ふたりで外食をした帰り道に腕をからめてきたり。不意にキスしようとしてきたこともあった。

「僕はきみのおかあさんの夫だよと何度も言ったし、いいかげんにしろと怒ったこともある。怒るとさめざめと泣くので、なんだかこっちが悪いことをしたような気になる。それで僕のほうがだんだん疲弊していきました」

正直言って、若い女の子がべったりくっついてきたら僕だって反応してしまうことがある。優希はそれを見逃さなかった。秀さん、私のこと好きでしょと優希さんは言って、さらに迫ってきたこともあるそうだ。20代後半の彼にとっては生き地獄のような状態だったのかもしれない。

しばらくたってから、美和子さんが「出て行って」と突然、切り口上で言った。「あなた、優希を誘惑してるでしょ。優希が泣きながら告白したの」と。ああ、そうきたかと彼は思った。いつか何かあると思っていたが、こういう形で、優希さんは母親を取り戻そうとしたのか、あるいは母親に嫌がらせをしたのか。いずれにしても、ふたりきりで生きてきたせいだろうか、母と娘には密着と依存と反発が飛び交っているように、秀顕さんには見えていた。

彼は黙って荷物を整理し、優希さんの顔を見ないまま翌日には家を出た。やり残したことがあるような気もしたが、ゼロから生き直そうと決めた。

＊＊＊

「家族」を続けようとの努力もむなしく、秀顕さんの夫婦関係、親子関係は崩れてしまった。【記事後編】では、別の女性と築いた家庭に起きた“悲劇”を紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

デイリー新潮編集部