かっぱ寿司で手に入れよう♡はらぺこあおむしカプセルトイが登場！

かっぱ寿司に、世界中で愛される絵本「はらぺこあおむし」のカプセルトイが登場♡全6種のオリジナルアイテムはアクリルキーホルダーや缶ミラーなど、お子さまから大人まで楽しめるデザイン。店内で「おこさまメニュー」や「カプセルトイコイン」を注文すると、専用コインで回してゲットできます♪2025年10月30日（木）～なくなり次第終了の限定企画です。

全6種のかわいいアイテムをチェック



「はらぺこあおむし アソートコレクション」は、アクリルキーホルダー2種、缶ミラー2種、めじるしアクリルキーホルダー2種の全6種類。

ハート型やおすしデザイン、バッグや水とうに付けられる目じるしアイテムなど、見て・触れて・集めて嬉しいグッズが揃っています♡

おこさまメニューでお得に楽しもう



おこさまにぎりセット

おこさまカレーセット

おこさまポテトプレート

おこさまうどん

おこさまパンケーキ

対象は「おこさまにぎりセット」通常510円→311円（税込）、「おこさまカレーセット」通常510円→311円（税込）、その他ポテトプレート・パンケーキ・うどんなども特別価格で提供♪

注文ごとにカプセルトイコイン（190円～）をゲットでき、店内のマシンで回してアソートコレクションを楽しめます。

期間限定♡親子で楽しむワクワク体験



かっぱ寿司の「はらぺこあおむし アソートコレクション」は、2025年10月30日（木）～なくなり次第終了♡

おこさまメニューを注文すると、カプセルトイコインで店内マシンを回して全6種のアイテムをゲット可能。お子さまと一緒に集めて遊ぶ楽しさや、カラフルな絵本の世界を体感できる限定企画です♪

親子でワクワクする時間をぜひ楽しんでください。