電話が長いのは脈あり？男性が“本命女性だけに見せる距離感”の正体
「気づいたら２時間も話してた！」
そんな長電話、誰にでもするわけじゃありません。基本的に“要件だけ伝える派”の男性が、ダラダラと話し続けるのは、あなたに特別な気持ちがあるからでしょう。そこで今回は、電話時間に隠れた男性の本命サインについて解説します。
声を聞くだけで安心できる
男性が特に用事もなく電話してくるとき、それは“安心したい”という心理の表れ。本命女性には「声を聞くだけで落ち着く」と感じていることが多いです。忙しい日でも、彼があなたに電話をかけるのは「そばにいるような感覚」を求めているからでしょう。
話が途切れても切らないのは好意の証
気まずい沈黙を恐れず、なんとなく電話が続くのは、本命相手だからこそ。無理に話題を探さなくても自然にいられる“安心感”がある関係ということです。沈黙が苦にならない相手＝相性が良いサイン。話が途切れても彼の態度が自然体なら、すでにあなたは彼にとって特別な存在なのでしょう。
夜の長電話は本気度が高い
男性が寝る前に電話をかけてくるのは、“１日の最後にあなたの声を聞きたい”という想いの表れ。睡眠時間を削ってまでつながりを求めるのは、あなたを心の支えにしている証拠です。長電話が夜に集中しているなら、男性の本命度はかなり高めと言えます。
長電話はただの暇つぶしではなく、心の距離を測る恋愛サイン。「声が聞きたい」「つながっていたい」という想いに気づけたら、あなたへの本気具合が目に見えてくるはずですよ。
