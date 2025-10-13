SixTONESの松村北斗が、10月12日放送のMBS/TBS系『日曜日の初耳学』に出演。番組レギュラーの中島健人と松村は、ジュニア時代に同じグループ（B.I.Shadow）で共にデビューを目指していた仲。番組の公式インスタグラムには、久々の対面を果たしたふたりが語り合うリール動画が投稿され、その内容がめっちゃエモい！ と、ファンの間で大きな話題となっている。

■B.I.Shadowはまだデビュー目指している!?

動画内でも語られているが、ふたりが落ち着いて言葉を交わすのは実に10年ぶりとのこと。

中島「久々に健人って呼ばれてドキッとしちゃった」

松村「ずっと健人でしょ、呼び方」

中島「そうだっけ!?」

松村「ブランクがあるから。呼んでない時期」

中島「俺ってさ、北斗って呼んでたよな？」

松村「北斗と健人」

中島「すごくノスタルジーなんだけど…」

そして、トークは様々な方向へ拡散し、最終的にふたりが所属していたジュニア内グループ、B.I.Shadow（ビーアイシャドウ）の話題に。

B.I.Shadowは、中島健人、松村北斗、菊池風磨（現timelesz）、高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記/現SixTONES）の4人で活動。しかも「（B.I.Shadowは）解散宣言はしてないから、いまだに残ってる説がある」（中島）とのこと。そしていつしかトークは、まだB.I.Shadowでデビューを目指しているという世界線に（笑）。

中島「一緒にデビューを目指した仲間だから。同じグループで」

松村「さっきの論（＝B.I.Shadowはまだ解散していない）で言うと、まだ目指してるけどね」

中島「エブリバディ、セイ！ ビー、アイ、シャドー！ っていう時代が来るかもしれないよね」

松村「（キツイなあ…）」

中島健人から「結構このリール、大爆発（するかも）」の発言も飛び出した、見どころ満載の本動画。ファンも「まじで大爆発リール！」「このふたりが話してるのを見られてうれしい」「エモいとかじゃ言い表せない」「泣いちゃう」「B.I.Shadow復活、いつまでも待ってます！」など、大反響となっている

■中島健人「俺いまだに“ララリラ”（※B.I.Shadowのオリジナル曲）歌えるから」

番組公式インスタグラムには、番組本編の見どころ動画や、収録終了直後アフタートークなども。

番組本編からは、松村北斗がジュニア時代を振り返って「当時、言われてたのは、中島健人について回れ。中島健人のようにまずはなれと言われていた。最初こそほんとに目指すべき人だった」と語るシーンも。

さらに、アフタートークでは、中島健人から「いまだに俺“ララリラ”（※B.I.Shadowのオリジナル曲）とか歌えるから」発言や、さらに「（お互い）全然違う10年を過ごしてきたけど、話してみると、当時の空気感が甦る感じがする」（中島）「根っこは絶対に変わらない」（松村）「じんわりするようなこと、言わないでもらえる？」（中島）といったエモい展開も。ぜひこちらもチェックしてみよう。