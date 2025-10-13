YSL BEAUTY「リブレ」に酔いしれて♡ 内田理央らが体験した“自由”の香り

2025年10月1日、内田理央さんや奥平大兼さんら豪華ゲストが参加したYSL BEAUTYのイベントで、ブランドのアイコンフレグランス「リブレ」が披露されました。フランス語で“自由”を意味する「リブレ」は、マスキュリンとフェミニンを融合したジェンダーレスな香り。シリーズを象徴する「リブレ オーデパルファム」と、最新作「リブレ ロー ニュ」が放つ自由で洗練された香りの世界をご紹介します。

自由を香りでまとう。YSL BEAUTY「リブレ」

30mL 13,970円（税込）／50mL 19,910円（税込）

「リブレ オーデパルファム」は、ラベンダーの凛とした強さとオレンジブロッサムの柔らかい甘さが調和するフローラルラベンダーの香り。

ムッシュ イヴ・サンローランが掲げた“自由”の精神を受け継ぎ、纏う人の内面にある力強さとしなやかさを引き出します。

ラグジュアリーでありながら日常に寄り添うその香りは、仕事もプライベートも自分らしく生きる女性たちにぴったりの一本です。

バニラとアンバーが奏でる温もりの香り。コーチの新作フレグランス♡

新作「リブレ ロー ニュ」で感じる、みずみずしい自由

50mL 18,810円（税込）／90mL 28,820円（税込）

YSL BEAUTYの新作「リブレ ロー ニュ」は、アルコールフリー**のフォーミュラで誕生した、センシュアルシトラスの香り。

ジューシーなシトラスとオレンジブロッサムのノートが軽やかに広がり、ボディもヘアもやさしく包み込みます。

オイル イン ウォーター処方で、肌に溶け込むような心地よさを実現。ありのままの自分を楽しみたいすべての人へ捧げる、新しい“自由”のかたちです♡

*YSLにおいて。ボディケア効果・ヘアケア効果もあるフレグランス。

**エタノール無配合のこと。

「リブレ」シリーズは、マスキュリンとフェミニンの垣根を越えた香りの芸術。纏うだけで自信と高揚感をもたらし、どんな瞬間も自分らしく輝かせてくれます。

YSL BEAUTYが描く“自由”の香りは、ただのフレグランスではなく、心を解き放つ存在。あなたもこの秋、リブレとともに自分らしい“LIBRE（自由）”を感じてみませんか？