【with MUSIC】HANAがトークゲストとして初登場！松下洸平＆角野隼斗がジブリパークでSPパフォーマンス

10月18日放送の日本テレビ『with MUSIC』の出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

角野隼斗「人生のメリーゴーランド」

HANA「Tiger「Blue Jeans」「BAD LOVE」

松下洸平「カントリー・ロード」（ピアノ伴奏：角野隼斗）

■HANAの恋愛価値観が明らかに!?

HANAが『with MUSIC』のトークゲストとして初登場。デビューして半年足らずでForbes JAPANが発表する「世界を変える30歳未満」に選出され、7月にリリースした「Blue Jeans」が今年度最多週間再生数、および、女性アーティストとしての歴代最高週間再生数を記録するなど、デビュー早々に日本の音楽シーンをけん引。

そんな彼女たちのデビューから半年の間に起こった音楽活動からプライベートまでのニュースをMCの有働由美子とアーティストナビゲーターの松下洸平が徹底的に深掘り。デビュー曲「ROSE」のMV撮影時のプロデューサー・ちゃんみなの驚きの行動も明かされる。また、「LINEで告白はあり？ なし？」などHANAの恋愛価値観についても聞いていく。

『No No Girls』の審査楽曲「Tiger」、爆発的ヒットを記録した「Blue Jeans」、メンバーのJISOOとMOMOKAが作詞に参加した「BAD LOVE」の3曲のパフォーマンスも必見だ。

■松下洸平と角野隼斗がスペシャルコラボ

アーティストとしても活躍する『with MUSIC』アーティストナビゲーターの松下洸平が、ジブリパークから特別歌唱。

自身のコンサートでもジブリの名曲を数多く披露する注目の新進気鋭の若手ピアニスト角野隼斗とコラボし、『耳をすませば』（1995年）の劇中で主人公・月島雫が偶然たどりついたアンティーク家具や時計の修理・販売を行う店「地球屋」（青春の丘）から、『耳をすませば』の主題歌「カントリー・ロード」を歌唱する。

角野は「地球屋」に置かれているピアノで松下の伴奏を務める他、『ハウルの動く城』（2004年）の劇中に登場する「ハウルの城」（魔女の谷）から、実際に展示されているアンティークピアノで『ハウルの動く城』のメインテーマ曲「人生のメリーゴーランド」の演奏も披露する。

■番組情報

日本テレビ『with MUSIC』

10/18（土）22:00～22:54

MC：有働由美子

アーティストナビゲーター：松下洸平

