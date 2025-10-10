¥¤¥ä¥Û¥ó¥±¡¼¥¹¤Ë¥Þ¥¤¥¯¡£Å·ºÍ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡£Nothing Ear (3)
Nothing¡Ê¥Ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤¬9·îËö¤ËÈ¯Çä¤·¤¿ºÇ¿·¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¤¥ä¥Û¥ó Nothing Ear (3)¡£¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤»î¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÆGizmodo¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤É¾²Á¤ò²¼¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤·¤«¤ËºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤Ê¤¼½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Ë¤â¥Þ¥¤¥¯¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤¿¤À¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÄÌÏÃÍÑ¥Þ¥¤¥¯¤È¤·¤ÆÉáÃÊ»È¤¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢»È¤¦¾ì½ê¤ä¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤âNothing Ear (3)¤Ç»È¤¨¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯¡×¤È¤Ï¡©
Nothing Ear (3)¤Î½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢TALK¤È¤¤¤¦¥Ü¥¿¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥å¥¢¥ë¥Þ¥¤¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¡¢¼þ°Ï¤Î¥Î¥¤¥º¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤À¤±¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤Îµ¡Ç½¤ò¡¢Nothing¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¼ª¤ËÃå¤±¤¿¾õÂÖ¤Î¤È¤¤Ë¤À¤±»È¤¨¤ëµ¡Ç½¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÄÌÏÃ»þ¤ËTALK¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥¯ÆþÎÏ¤¬¥¤¥ä¥Û¥ó¤«¤é½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£¥¬¥ä¥¬¥ä¤È¤·¤¿´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤ò¤è¤ê¥¯¥ê¥¢¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡ØNothing X¡Ù¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤ä½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Î³ä¤êÅö¤Æ¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Æ¸µ¤òNothing Phone (3)¤ÈÀÜÂ³¤·¤¿¤È¤³¤íÄÌÏÃ»þ°Ê³°¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯¤Îµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢ChatGPT¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢Essential Space¤Ç¥Ü¥¤¥¹¥á¥â¤òÏ¿²»¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Nothing Ear (3)¤Îµ¡Ç½¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Nothing Phone¤È»È¤¦¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£
"ÄÌÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹"¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Î¤âÃÏÌ£¤ËÎÉ¤¤¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤¦¤È¡¢¤è¤ê²ñÏÃ¤¬²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë
½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤È¸ý¸µ¤Îµ÷Î¥´¶¤Ç¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï´ðËÜÅª¤ËÌó5cm¡Á15cmÄøÅÙÎ¥¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤¬¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤Å¤±¤¹¤®¤ë¤ÈÁê¼ê¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤¬¤³¤â¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µÕ¤Ë±ó¤¹¤®¤ë¤ÈÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡Ü¼þ¤ê¤Î²»¤ò½¦¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¼ÂºÝ¤Ë³¹Ãæ¤Ç½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤«ÄÌÏÃ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤Î¿Í¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê»ëÀþ¤Ï²¿ÅÙ¤«´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎ¤Ç¤ÎÄÌÏÃ¤è¤ê¤âÃ¯¤«¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹´¶¤ò»ë³ÐÅª¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÃÏÌ£¤ËÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£³°½ÐÀè¤Ç¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢Áê¼ê¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤ÉáÃÊ¤è¤êÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Æø¤ä¤«¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ÏÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤ËÄñ¹³¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ÀÎ¤«¤é¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎ¤Ç¤ÎÄÌÏÃ¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê»È¤¤Êý¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
¿ÍÄÌ¤ê¤¬Â¿¤¤¾ì½ê¤ÈÃÏ²¼Å´¤Î¥Û¡¼¥à¤ÇÊ¹¤³¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿
Nothing Ear (3)¤Î¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎ¤È½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²»À¼ÄÌÏÃ»þ¤ÎÊ¹¤³¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¿ÍÄÌ¤ê¤¬Â¿¤¯¡¢¥¬¥ä¥¬¥ä¤ÈÆø¤ï¤¦½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¤Ç¸¡¾Ú¡£Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤«¤éÎ®¤ì¤ë¹¹ð¤Î²»³Ú¤ä¶Á¤ÅÏ¤ë¿®¹æ¤Î²»¡¢¹Ô¤¸ò¤¦¼Ö¤ÎÁö¹Ô²»¤Ê¤É¤¬¸ò¤ï¤Ã¤¿´Ä¶¤Ç¤¹¡£½ÂÃ«¥»¥ó¥¿¡¼³¹Æþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¼þÊÕ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¹¤³¤¨Êý¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨º£²ó»î¤·¤¿ÄÌÏÃ´Ä¶¤Ï¡¢Nothing Ear (3)¡¦iPhone 15 Pro¡¦Apple½ãÀµ¡ØÅÅÏÃ¡Ù¥¢¥×¥ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎ¤ÇÄÌÏÃ¤·¤¿¤È¤¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤«¤éÎ®¤ì¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ÈÀ¼¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸åÈ¾ÉôÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÀ¼¤¬Ê¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯¤ÇÏÃ¤·¤¿¤È¤¤ÏÂ¿¾¯¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÆâÍÆ¤ò¥¬¥ä¥¬¥ä¤È¤·¤¿´Ä¶¤ÎÃæ¤ÇÏÃ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ç¤â¡¢À¼¤òÂç¤Ë¤»¤º¤Ë¤³¤ì¤Û¤É¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤¬¥¯¥ê¥¢¤ËÁê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ë¤Ê¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯¤Î¸ú²Ì¤Ï½½Ê¬¤¢¤ê¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¸À¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÄÌÏÃÁê¼êÂ¦¤Ï¤Þ¤µ¤«½ÂÃ«¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ²¼Å´¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¤âÊ¹¤³¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ²¼Å´¤Î¥Û¡¼¥à¾å¤Ç¤Ï¡¢ÄÌÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â²¿¿Í¤«¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÒ¼ê¤Ç¸ý¤òÊ¤¤¤¼þ°Ï¤Î²»¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Áê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤«¤éÎ®¤ì¤ëÁê¼ê¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤³¤¦¤ÈÊÒ¼ª¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÌÏÃ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
º£ÅÙ¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÅÅ¼Ö¤¬È¯¼Ö¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎ¤È½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºÝ¤ÎÊ¹¤³¤¨Êý¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤ÏÅÅ¼Ö¤ÎÁö¹Ô²»¤¬¥Û¡¼¥à¾å¤Ë¤«¤Ê¤ê¶Á¤ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎ¤Ç¤âÀ¼¤À¤±¤ò¸¤¯½¦¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎ¤Î¾ì¹ç¤Ïµ¡³£¤Ã¤Ý¤¤À¼¤¬ÌÜÎ©¤Ä°ìÊý¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºÝ¤Ï¤è¤ê¥¯¥ê¥¢¤ÇÊ¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤À¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÊØÍø¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÃÏ²¼Å´¤ÇÅÅ¼Ö¤ò¹ß¤ê¤¿Ä¾¸å¤ËÂç»ö¤ÊÅÅÏÃ¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤¨¤ÐÅÅ¼Ö¤Î²»¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤À¼¤ÇÄÌÏÃ¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Âç»ö¤ÊÅÅÏÃ¤Ë±þÅú¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀÅ¤«¤Ê¾ì½ê¤òÃµ¤¹»þ´Ö¤ò¾Ê¤±¤ë¤Î¤Ï¥Ç¥«¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Nothing Ear (3)¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ³èÌö¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ºÜ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¤¥¯¤òºÜ¤»¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤í¤¬Nothing¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤È¤³¤í¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯¤Ï¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¼ª¤ËÃå¤±¤¿¾õÂÖ¡¢¤«¤ÄÅÅÏÃ¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤ËÆÃ¤Ë¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¡¢¿Í¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ë³¹Ãæ¤ä°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ»È¤¦ÃÏ²¼Å´¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¯ÄÌÏÃ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ì¡¢°Æ³°ÆüËÜ¿Í¤Ë¶Á¤¯µ¡Ç½¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©
º£²ó¤Î¼çÌò¤Ï¤Þ¤µ¤Ë½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤È¤â¸À¤¨¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÌÏÃ»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÇº¤ß¤ò»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç²ò·è¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÈó¾ï¤ËÍê¤ì¤ëÌ£Êý¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤ËËÍ¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Source: Nothing