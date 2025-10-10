この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ソフトウェアエンジニアで起業家の中島聡氏が、自身のYouTubeチャンネル「中島聡のLife is Beautiful」で「【解説】京都大学・北川進教授が受賞した今年のノーベル化学賞について解説します」と題した動画を公開。京都大学の北川進特別教授らが受賞したノーベル化学賞のテーマ「金属有機構造体（MOF）」について、その革新性と重要性を分かりやすく解説した。



中島聡氏はまず、今年のノーベル化学賞が「金属有機構造体（Metal-Organic Frameworks、MOF）」と呼ばれる新素材の開発に対して、北川進氏、リチャード・ロブソン氏、オマール・ヤギー氏の3名に贈られたことを紹介した。MOFとは、金属イオンと有機分子を組み合わせて作られる、無数の微細な穴（細孔）を持つ結晶性の物質である。



MOFの構造は、金属イオンが「ノード（結び目）」、有機分子がそれらをつなぐ「リンカー（鎖）」の役割を果たし、立体的な骨格を形成している。この「積み木」のパーツである金属や有機分子の種類を変えることで、「穴の大きさや性質を自由自在に設計できる」点が、MOFの最大の特徴であり革新性だと中島聡氏は指摘した。



特に北川進氏の功績として、外部からの刺激によって構造が柔軟に変化する「ソフトポーラスクリスタル」と呼ばれる第3世代のMOFを発見したことに言及。これにより、特定のガスだけを選択的に吸着・分離する能力が飛躍的に向上したという。この性質を応用することで、二酸化炭素の回収（カーボンキャプチャー）や水素エネルギーの貯蔵、さらには医療分野でのドラッグデリバリーなど、環境・エネルギー問題から医療まで、幅広い分野での貢献が期待されている。中島聡氏は、1990年代に始まった基礎研究が、わずか数十年で実用化・商業化まで進んでいる点を挙げ、そのインパクトの大きさを強調して解説を締めくくった。