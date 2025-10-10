12人産んだ助産師HISAKOが語る「夫婦で金銭感覚ズレて喧嘩…スーパーセブンで価値観をシェア！」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル」で、『【専門家が教える】子ども・ローン・趣味…金銭感覚が夫婦で違う時にどうする？（まっさんシリーズ）』と題した動画が配信された。12人産んだ助産師HISAKOさんと親友の専門家・まっさんが登場し、夫婦の間でよく起こる「お金の価値観の違いによる喧嘩」について語り合った。
動画冒頭、HISAKOさんは「夫婦のお金の価値観が違いすぎて、喧嘩になってるケースがめちゃめちゃ多い」と、多くのママから受ける相談例を紹介。特に子どもが小さい時期に夫が転職や独立を考え出し、「家族のため」と主張する一方、妻は「なんで今？」と不安を感じるジレンマが多発している状況を詳しく説明した。
これを受けてまっさんは、夫婦間のお金の悩みについて「ライフプランの全体像を話すことで、共通認識が生まれて喧嘩が減る」と解説。ユニークなアドバイスとして「スーパーセブン」という概念を持ち出し、「高校1年から大学卒業までの7年間は特に出費がかさむことを知っておくと、これ以外の時期で柔軟にチャレンジがしやすくなる」と語った。
さらに、家計管理について「給料から住宅費に25％、貯金は15％、独身なら貯金30％など“基準値”を意識するといい」と、健康診断の基準値のように例え分かりやすく解説。また、現金からキャッシュレスの時代になり「出口＝お金の使い道が見えにくくなっている」と指摘した。
まっさんは、「日々のちょっとした無駄遣いも積もれば大きな額になるし、視点を変えればそれが資産運用につながる。夫婦で些細な支出までオープンに話すことが、価値観のすれ違いを避けるコツ」と助言。「信号の黄色を“進め”と捉えるか“止まれ”と捉えるかのように、お金も育った環境で価値観が違う」と独自の視点を述べた。
また、「双方が一人で解決しようとするのは現実的ではなく、第三者のプロが間に入るのが効果的」と強調。「実際、5年も平行線だった夫婦が、プロの介入と“優先順位”設定で、初めて話し合いができるようになり、妻が夫の転職に納得し家庭が安定した」と具体事例も披露した。
動画の最後は、「夫婦喧嘩をなくすためにも、ぜひプロに相談してみてください」とHISAKOさんが力強く呼びかけ、「また次の動画でお会いしましょう」と締めくくった。
チャンネル情報
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数60万人