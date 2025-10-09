またクオリティ上がってない！？（喜）【ファミマ】限定の「新作アイス」に注目♡

自分へのご褒美に【ファミリーマート】限定の「新作アイス」はいかが？ プチ贅沢感のあるアイスが揃っていておすすめです。今回は、秋らしい味わいを満喫できるおいも系のアイスを紹介します。

ダイスやあんを合わせた「紫いもと紅はるかのモンブランアイス」

紫いもと紅はるかが味わえる、おいも好きにはたまらないタルト型もなかのアイスです。ファミリーマート限定発売。@miki__iceさんによると「いもアイス」に「紅はるかダイス」「紫いもあん」「いも風味チョココーティング」を合わせており、食べ応えも感じられそう。値段は\268（税込）。

もなかがベースの和風仕立て！

「紫いもと紅はるかのモンブランアイス」のベース部分にもご注目！ @miki__iceさんによると「タルト型もなか」が土台になった和風仕立てです。香ばしさが良いアクセントとして楽しめそう。おやつはもちろん、食後のデザートにもいいかも。

2種類のアイスを重ねた「たべる牧場 紅いも」

“たべる牧場”シリーズから登場した紅いも味のこちら。「紅いもアイス」に「ミルクアイス」を重ねており、まろやかで優しい味わいに癒されそう。公式サイトによると「食感や見た目も楽しめるカップアイス」とのこと。値段は\298（税込）。

中間層は紅いもあん！

「たべる牧場 紅いも」は、紅いもアイスとミルクアイスの間に紅いもあんが挟まれているのがポイント。@miki__iceさんによると「ちょっとザラっとした舌触りかつ濃厚な甘さで、さらにおいもを感じられます」とのこと。深みのあるリッチな味わいが楽しめそうです。おいも好きの人はぜひお見逃しなく。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miki__ice様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino