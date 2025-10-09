住宅ローン金利が上昇局面に！ 気になる今後の返済額と「意外な落とし穴」

ここのところ、住宅ローンの金利がじわじわと上昇傾向にあります。バブル崩壊以降、20年以上にわたって低金利時代が続いただけに、「金利が実際に上昇するなんて想像していなかった」「変動金利で住宅ローンを組んでいるから、今後の返済額がどうなっていくか不安……」と思っている人も多いことでしょう。

そこで今回は、さらに住宅ローン金利が上昇していくと、毎月の返済額にどのように影響するのか、その仕組みをわかりやすく解説。あわせて私たちにできる対策についてもご紹介します。

住宅ローン金利がじわじわ上昇中

住宅ローンの金利タイプには変動金利と固定金利の大きく2種類があり、それぞれ金利変動が異なります。

変動金利の金利は、日銀（日本銀行）の政策金利の変動の影響を受けます。

日銀は2024年3月の金融政策決定会合で8年1ヵ月ぶりにマイナス金利政策を解除し、同年7月と2025年1月に追加利上げを実施しています。こうした動きを受けて、金融機関ごとに決めている融資金利の基準となる短期プライムレートが上昇。金融機関によっては金利優遇幅の縮小や基準金利の見直しなどが始まっており、変動金利はじわじわと上昇しつつあります。

一方、固定金利は原則として長期金利の影響を受けます。固定金利を決める指標となる10年国債利回りは、2025年9月時点で1.6％前後を推移しています。2024年の初め頃は 0.5〜1.0％前半の水準だった月も多く、2025年にかけて利回りの上昇基調が目立ってきているといえます。実際に2024年の春ごろまでは1％台の前半〜中盤だった住宅ローン金利を、2025年になって2％近い水準まで引き上げる金融機関も出てきています。まだ極端な上昇ではないものの、これからさらに金利が上昇していく可能性は十分にあると言えます。

世の中の人はどの金利タイプを選んでいる？

では、実際に住宅ローンを組んでいる人は、どの金利タイプを選んでいるのでしょうか。

国土交通省の2023年の調査によれば、新規住宅ローンの貸出額における金利タイプ別の割合は、変動金利型が84.3％と、最も高い割合となっています。また、全期間固定金利型（2.1％）、「フラット35」などの証券化ローン（4.5％）を合計すると6.6％、当初の一定期間のみ固定金利で固定するタイプの固定金利期間選択型は9.0％となっています。

これを見ると、近年は変動金利型を選ぶ人が圧倒的多数であることがわかります。こうした背景には、バブル崩壊以降、長らく低金利時代が続いたことが関係していると考えられます。1999年2月にゼロ金利政策が導入されてから、気づけば20年余り。住宅購入をする中心層である30〜40代のほとんどは、ゼロ金利の時代しか知りません。そのため、変動金利の実際の金利の安さと、「大幅に金利が上がることなんてきっとないだろう」という体感とが相まって、変動金利を選ぶ傾向があるのかもしれませんね。

変動金利には独特のルールがある

しかし、変動金利は、住宅ローン金利の上昇局面において大きなリスクをはらみます。

固定金利、特に全期間固定金利の住宅ローンが将来にわたって毎月の返済額が変わらないのに対し、変動金利の住宅ローンは、世の中の金利情勢にあわせて金利の見直しが行われ、結果として毎月の返済額も変動します。そして、一般的な元利均等方式の返済の場合、この返済額の変動に独特のルールが設けられています。それが、「5年ルール」「125％ルール」と呼ばれるものです。

変動金利の住宅ローンの基準金利は、市場金利や基準金利の変化に応じて半年ごと（多くの場合、4月と10月）に見直されます。この金利の見直しは新規に住宅ローンを組む場合だけでなく、すでに返済中の場合にも適用されます。

しかし、毎月の返済額が半年ごとに変わるかというと、そうではありません。なぜなら、「5年ルール」に基づいて、毎月の返済額が見直されるのは5年に1回と決まっているからです。つまり、世の中の金利がどれだけ上がっても、5年間は毎月の返済額は変わらない仕組みになっています。

元本が減っていかないという落とし穴

さらに、この5年に1回の毎月の返済額の見直しでも、金利上昇がすべて反映されるわけではありません。なぜなら、「125％ルール」によって、返済額はそれまでの125％の金額までしか上がらないことになっているからです。つまり、それまでの毎月の返済額が10万円であれば、どんなに金利が上昇しても、変更後の返済額は12万5,000円が上限ということになります。

一見すると、返済額の増加に125％という上限が設けられていることは、家計への負担を抑えるという意味では安心材料に思えますよね。でも実は、ここに落とし穴が潜んでいるのです。なぜなら、本来であれば、金利が上がることで支払利息も増えています。それにもかかわらず、毎月の返済額に上限が設けられてしまうと、状況によっては「毎月、住宅ローンを払っているのに、実際は利息ばかりで元本の返済がほとんど進んでいない」という状況にもなりかねないのです。

金利上昇に備えてやるべきこと

では、本格的に金利が上昇していった場合、家計を守るために、私たちはどのような対策をすればよいのでしょうか。

そのひとつの方法が、繰上返済です。繰上返済をすると、その分はすべて元本返済にまわされるため、そこに将来かかってくるはずだった利息の負担が抑えられるというわけです。ただし、住宅ローンのタイプによっては繰上返済手数料がかかる場合もあるので、しっかり確認しておきましょう。

さらなる金利上昇を見越して、今のうちに変動金利型の住宅ローンから固定金利型に借り換えておくという選択肢もあります。ただし、借り換えには審査の手間はもちろん、印紙代、事務手数料、登記費用などのコストがかかります。加えて通常は変動金利よりも固定金利のほうが金利は高いので、その分も回収したうえで本当にメリットがあるのかを見極める必要があります。

一般的な変動金利だけでなく、固定金利期間選択タイプで住宅ローンを借り、当初の金利引き下げ期間終了に伴い自動的に変動金利に移行されている人も要注意です。

比較的高い金利に変更になっている可能性が高いからです。ご自身の借入金利を確認してみましょう。適用されている金利が高いと感じる人は、より金利が低い住宅ローンに借り換えを行うことで、総返済額を下げられる可能性があります。

固定金利期間選択型の住宅ローンを組んでいる場合には、特に真剣に対策をすることをおすすめします。なぜなら一般的に当初の固定金利期間は金利が大きく優遇されていますが、固定期間終了後は、優遇幅が縮小するからです。なおかつ、固定期間終了後に変動金利に移行する際には、125％ルールもありません。したがって、金利の上昇幅次第では、一気に毎月の返済額が上がる可能性もあります。こういったリスクを避けるためには、金利がさらに上がる前に全期間固定金利型の住宅ローンに借り換えておくというのも有効でしょう。

ほとんどの30〜40代の人にとって、金利の上昇局面は未知の領域です。金利や返済額が変動する仕組みをしっかり押さえたうえで、機を逃さず対策をしていきましょう。

