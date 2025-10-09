湖池屋の新商品「ピュアポテト 鬼ノ宴 鬼もハマる辛さ シラチャーソース」発売に伴った新TVCM「ピュアポテト 鬼ノ宴」篇が、本日10月9日より全国で放映開始する。

「ピュアポテト」は、国産100％の生じゃがいもを肉厚にスライスし、薫り高くフライした「じゃがいもの濃い旨みを楽しめるポテトチップス」で、日常の中で“ご褒美ポテトチップス”としても楽しまれている。

今回10月6日より全国のコンビニエンスストアで先行発売された「ピュアポテト 鬼ノ宴 鬼もハマる辛さ シラチャーソース」は、SNS総再生回数10億回突破の話題曲、友成空「鬼ノ宴」とコラボレーションしたポテトチップスとなっており、味わいのモチーフとして「シラチャーソース」を採用。

全米での大ヒットをきっかけに、日本でも大手調味料メーカーが続々と商品化を進めるような勢いのある調味料であり、辛味・甘味・酸味の絶妙なバランスで、一度食べたら抜け出せない、鬼もハマるやみつきな美味しさに仕上がっている。

CMには俳優の藤粼ゆみあが出演し、実際に本商品を食べた藤粼も本商品について「一口食べた瞬間にシラチャーソースの辛味や、旨み、最後に感じる酸味のバランスが私の中でクセになっていて、本当に素敵なバランス。撮影中に食べているだけじゃなく、撮影が止まっても食べたくなるような味だなと感じながら食べていました」と絶賛。

CMで藤粼が演じるのは、“食欲”に支配される不思議な世界に迷い込む１人の少女。「ピュアポテト 鬼ノ宴」の見たことのない存在に最初は戸惑いながらも、ひとくち食べてみたその瞬間、鬼もハマるその美味しさにすっかりハマってしまった様子が描かれている。

本CMは2024年上半期ランキングを独占した、友成空の楽曲「鬼ノ宴」のリリックビデオをモチーフにした中毒性のある世界観のCMに仕上がっており、思わず「ピュアポテト 鬼ノ宴」の“やみつき”な美味しさにハマっていく藤粼の表情や、楽曲とチップスの咀嚼音が奏でる音楽に注目したい。

◼︎TV CM概要

タイトル：ピュアポテト 鬼ノ宴篇 15秒/30秒

出演：藤粼ゆみあ

CM曲：「鬼ノ宴」 友成空

放映開始：2025年10月9日（木） CM本編 ：

湖池屋 「ピュアポテト 鬼ノ宴」篇（30秒）：https://youtu.be/ItdX78v4jY0

湖池屋 「ピュアポテト 鬼ノ宴」篇（15秒）：https://youtu.be/QugyTlKvK00 【楽曲情報】

「鬼ノ宴」 / 友成空

配信URL：https://tomonarisora.lnk.to/imonoutage 【TV CM ストーリー】

“食欲”に支配される不思議な世界に迷い込む１人の少女。手元にあった「ピュアポテト 鬼ノ宴」から中身を１枚取り出してみたものの、見たことのない存在に戸惑う様子が描写されます。「一体これはどこから喰えば良いものなのか」「美味いものか不味いものなのか…？」と、慎重に吟味をしていると、その匂いに気付いた鬼たちが徐々に少女の近くへと集まってきます。ドキドキしながらひとくち食べてみたその瞬間、少女の本能が目を覚まし、初めて食べるやみつきな味との出会いに、思わず笑みがこぼれます。次から次へと食べる手が止まらず、気づけば鬼もハマる美味しさにすっかりハマってしまった少女。「ピュアポテト 鬼ノ宴」の堂々とした佇まいとともにCMは幕を閉じます。 【インタビュー含むメイキングムービー】

TV CM放送開始に合わせて、藤粼ゆみあのインタビューを含むメイキング動画を湖池屋公式YouTubeチャンネルにて公開。TV CMについてのインタビューだけでなく、自身初となる写真集についてや、1年間の活動の振り返りについて語るなど、ボリューム満点の内容になっております。

URL：https://youtu.be/9FsffZWd1nM