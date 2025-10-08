【新華社フフホト10月8日】北緯43度に位置する中国内モンゴル自治区赤峰市の農家が、南方のミカン品種の試験栽培に成功した。今後、新たな収入源になることが期待される。

赤峰市林西県で農業を営む江希伍（こう・きご）さん（50）は、2023年に浙江省杭州市の浙江大学でミカンの栽培技術を学ぶとともに、湖北省武漢市や重慶市などを訪れ実地調査を行った。今年4月、浙江省から優良な新品種ミカン「紅美人」の苗680株を導入し、地元の政府産業園区（パーク）にある栽培ハウス6基を借り、植え付けた。

江さんは「紅美人」について、果肉が繊細で果汁が多く、糖度も高いため、市場で非常に人気があるとし、適応性が高く、気温5〜35度の環境でよく育つことが最大の特徴だと紹介した。現在、ハウスで1ムー（約667平方メートル）当たり100株余りを栽培し、生産量は500キロに上るという。結実の最盛期を迎える6年目には、生産量が1ムー当たり2500キロ、年間収入は同15万元（1元＝約21円）前後になると見込んでいる。

地元政府と園区の支援を受け、江さんは栽培規模を600ムー（約40ヘクタール）に拡大する計画を立てており、他の農家にも呼びかけ北緯43度の特色あるミカン生産拠点を確立しようとしている。（記者/賈立君）