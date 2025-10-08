和栗×チョコのマリアージュ。希少な「さとい栗」を使った秋限定のショコラスイーツ「WAGURI Noir」が新登場
株式会社クロスロード・ワークスは、ハイブランドショコラ「YES. SHE KNOWS(イエスシーノウズ)」から、2025年10月1日に秋限定の新作ショコラ「WAGURI Noir(和栗ノワール)」を発売。本商品は、フードジャーナリスト・里井真由美さんとの初めてのコラボレーションにより誕生したもので、茨城県笠間市産の希少な「さとい栗」を贅沢に使用している。
【写真】笠間産「さとい栗」が贅沢チョコレートに
■希少な笠間市産和栗「さとい栗」を使用した贅沢なショコラ
「WAGURI Noir」は、ひと口サイズの栗のテリーヌをチョコレートでコーティングした高級感あふれるひと品。使用される「さとい栗」は、日本一の栗の生産量(※)を誇る茨城県笠間市産。6種以上の品種をブレンドし、収穫後0度で1カ月以上の低温熟成を経て、糖度14度以上に仕上げられた栗だけを厳選している。年間で販売可能な量は500キロに限られており、極めて希少な素材だ。
※令和3年産果樹生産出荷統計
■奥行きのある香りと複層的な食感のショコラ体験
ガナッシュには、ホワイトチョコレートや生クリーム、バターとラム酒が使用され、コクのあるテリーヌのようなまろやかな仕上がりに。さらに、キャラメリゼしたローストペカンナッツが加わり芳醇さと香ばしさが絶妙に調和。これをビターチョコレートで包み込むことで、和栗の甘みと香りがいっそう際立っている。
■高級感あふれるデザインでギフトにも最適！
パッケージはマットアーシーを基調としたシンプルで上品なデザイン。ティータイムのお供としてはもちろん、手土産や贈り物にも喜ばれる逸品だ。すべてひと口サイズで仕上げられており、上質な味わいを気軽に楽しめる。
商品概要
商品名：WAGURI Noir(6粒入り)
価格：6800円
発売日：2025年10月1日※在庫がなくなり次第終了
発送開始：2025年10月6日(月)より順次
購入方法：公式サイト・Instagram・公式LINEにて販売
■フードジャーナリスト 里井真由美さんと作りあげた、贅沢な和栗スイーツコラボレーション
フードジャーナリスト・里井真由美さんは、テレビや雑誌、ラジオ、Webなど幅広いメディアで活躍する食文化の専門家。年間1000軒以上を食べ歩き、平均7000種以上のスイーツを食す。栗とモンブランに関しても高い知識をもち、テレビ番組「モンブランの世界」への出演歴もある。近年は茨城県を中心としたSDGs活動にも積極的に参加。全国47都道府県、世界20カ国以上のレストランを訪問し、和装でのグルメ連載も話題を集めている。
■YES. SHE KNOWSのそのほかラインナップ
Pairing[8]：7500円
和と洋、甘味と塩味、スパイスと花の香り。素材の個性が響き合う8種のショコラを詰め合わせた、ペアリングシリーズ
Pairing[6]：5500円
ひと粒ごとに異なる香り、食感、そして余韻。6種のショコラのアソート。
Pairing[4]：4400円
4種の個性が響き合う味わいがひと箱にそろったセレクション。
Pairing Pecan Nuts #5：6500円
5種の風味が広がる、キャラメリゼナッツの贅沢コレクション。
Pairing Pecan Nuts #W：3850円
丁寧にローストしキャラメリゼしたペカンナッツに、シナモンシュガーや塩をアクセントに効かせたカカオをコーティング。
Pairing Pecan Nuts #T：3850円
キャラメリゼナッツと香ばしさ引き立つほうじ茶のマリアージュ。
■余白をあそぶ「YES. SHE KNOWS」
料理家としての発想を活かし、沖縄の発酵調味料や希少な塩を組み合わせたチョコレートを展開。甘味・酸味・塩味・苦味・旨味という5つの味覚に「余白」という新たな要素を加えることで、奥行きのある味わいを創出している。「YES. SHE KNOWS」のショコラは、単なるスイーツではなく、五感と心を満たすラクジュアリーな体験を提供するブランド。
■素材と感性が生み出す新しいチョコレートの世界を生み出す。ショコラティエ石井秀代さん
2003年より料理研究家として活動を開始し、2006年には日本人第1期生としてイタリア・トスカーナでAISO(イタリアオリーブオイルソムリエ協会)認定オリーブオイルソムリエ資格を取得。その後、国内外で食文化に関するコンサルティングや商品開発を手がけ、2018年にはショコラティエ資格を取得。2021年には「YES. SHE KNOWS」を立ち上げた。
厳選された素材と料理家としての感性を融合させたショコラは、ラグジュアリーブランドや高級ホテルでも採用されている。
今回の新商品について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の新商品の狙いは？
私たちは、普段はチョコレートやお酒が好きな方にペアリングを提案しています。今回、栗を使うことで、チョコレート好きの方だけでなく、栗や栗スイーツが好きな方にも楽しめるチョコレートをお届けすることでお客様の幅を広げたいと考えています。
ーー今回の新商品のイチオシは？
茨城県笠間市の希少な“さとい栗”を6品種以上ブレンドして使用しています。0度で1カ月以上じっくり低温熟成し糖度はなんと14度以上に。年間わずか500キロしか生産されない貴重な栗です。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
糖度が14度以上の熟成した甘みと香りを引き出した和栗でテリーヌを作り、ガナッシュにして、ビターチョコレートで包み込みました。この贅沢で幸せなひと粒をぜひご堪能ください。
上質な栗とチョコレートが織り成すひと口の贅沢「WAGURI Noir」。今しか味わえない希少な栗のデザート体験を、自分へのご褒美や贈り物に選んでみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
