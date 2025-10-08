新潟空港を拠点とする航空会社「トキエア」は６日、経営安定化に向けた今後の事業戦略を発表した。

２０２７年度の黒字化を目指し、小型航空機の製造など三つの新規事業に取り組む方針を明らかにした。実業家の堀江貴文氏の取締役就任も正式発表した。

同社共同代表の和田直希氏と堀江氏が東京都内で記者会見を開き、事業戦略を説明した。新たな役員として堀江氏のほか、日本航空の元役員と新潟県内企業出身者を含め計３人を招いたことも明らかにした。

堀江氏は「いつかエアラインの経営に関わりたいと思っていた」と述べた。和田氏との交友がトキエアの経営に参加するきっかけになったという。

新規事業では、燕三条地域の企業と連携し、「ＬＳＡ」（軽量スポーツ航空機）と呼ばれる１〜２人乗りの小型航空機の製造事業に参入する。国内では実用機として認められておらず、米国での販売を目指すという。

また、アプリを利用した法人向けチャーター事業を開始する方針。現在、定期便で使用している７２人乗りの航空機を活用し、新潟、名古屋、神戸、札幌を起点にチャーター便を運航する予定。

予約アプリの開発も進める。マイルの利用や病院、レストランの予約などを一括して行えるアプリを想定し、利用客の利便性向上を目指す。

和田氏は、ビジネスモデルを成立させる条件として、「航空事業単体で黒字化を実現したい」と目標を示した。

「地方はブランド化で宝の山」…取締役・堀江貴文氏会見要旨

堀江氏の記者会見での主なやり取りは次の通り。

――なぜ地方創生に取り組むのか。

地方には未来がない、少子高齢化で人がいなくなると言われているが、本当に素晴らしいものが二束三文で放置されている。ブランディングを変えるだけで宝の山になる。逆にチャンスだと思っている。

――トキエアの取締役に就任した経緯は。

昔から飛行機が好きで、いつかエアラインの経営に関わりたいと思っていたところ、和田さんと知り合い意気投合した。航空産業とエンターテインメントはツーリズムの点で親和性が高い。地方エアラインとの連携が取れていくと面白い。トキエアはシステムの構築に関して非常に身軽で、コスト面でも有利だ。

――小型航空機の製造によって、経営の安定化や地域経済への寄与は期待できるか。

もうかるかどうかはもちろん重要だが、飛行機をつくるというのは夢がある。それを燕三条地域でできるのはすごく楽しみだ。

新潟県の花角知事は６日の県議会一般質問で、新潟空港の利用者増加に向け、チャーター便の就航促進に取り組む考えを示した。

県空港課によると、同空港を発着するチャーター便の運航実績は２０２４年度、国内線が前年比１９便減の２７便。国際線は同２便増の１４便だった。国内線の減少要因について、同課は採算性が影響したとみている。

花角知事は答弁で「チャーター便の運航実績を積み上げることで、将来の定期便化も期待される。引き続き旅行商品の造成を働きかけたい」と述べた。