【神内容】“時間無制限”で「牡蠣フライ＆ステーキ＆蟹いくら寿司」が食べ放題!! ものすごいブッフェを発見したよ〜!

ニラックスブッフェ8店舗では、2025年10月2日（木）〜10月15日（水）の期間、『秋の味覚 贅沢三昧コース』を開催しています。

新登場のコースでは通常メニューに加えて、「カットステーキ ポルチーニ入りデュクセルソース」や、「牡蠣フライ」、「蟹いくら寿司」、「シャインマスカットのミニパフェ」といった秋メニューも食べ放題で堪能することができます。

さらに、熱々蒸したてを堪能できる「飲茶」や、人気のネタを取り揃えた「にぎり寿司」などのオーダーメニューも提供。

この機会に、充実の食べ放題で秋の訪れを感じてみては？

『秋の味覚 贅沢三昧コース』開催概要

〈提供期間〉

2025年10月2日（木）〜10月15日（水）

〈コース内容〉

・ブッフェ料理＋オーダーメニュー食べ放題

・ドリンクバー付き

〈開催店舗〉

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY

・グランブッフェ ららぽーと 豊洲

・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷

・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール

・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ

〈注意事項〉

※画像はイメージです。

※提供メニューや提供期間は仕入状況等により変更となる場合があります。

※利用料金はHPにてご確認をお願いいたします。

メニュー紹介（一部）

◆カットステーキ ポルチーニ入りデュクセルソース

◆牡蠣フライ

◆蟹いくら寿司

◆シャインマスカットのミニパフェ

〈オーダーメニュー〉

・飲茶各種

・にぎり寿司

・檸檬（レモン）ペッパーチキンステーキ

・蟹クリーミーコロッケ

・自家製ローストビーフ（ディナータイム限定）

・台湾フェア限定オーダーメニュー

〈注意事項〉

※エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷では、自家製ローストビーフの提供はありません。

※ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY、ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜では、檸檬（レモン）ペッパーチキンステーキの提供はありません。