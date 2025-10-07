【神内容】“時間無制限”で「牡蠣フライ＆ステーキ＆蟹いくら寿司」が食べ放題!! ものすごいブッフェを発見したよ〜!
ニラックスブッフェ8店舗では、2025年10月2日（木）〜10月15日（水）の期間、『秋の味覚 贅沢三昧コース』を開催しています。
新登場のコースでは通常メニューに加えて、「カットステーキ ポルチーニ入りデュクセルソース」や、「牡蠣フライ」、「蟹いくら寿司」、「シャインマスカットのミニパフェ」といった秋メニューも食べ放題で堪能することができます。
さらに、熱々蒸したてを堪能できる「飲茶」や、人気のネタを取り揃えた「にぎり寿司」などのオーダーメニューも提供。
この機会に、充実の食べ放題で秋の訪れを感じてみては？
『秋の味覚 贅沢三昧コース』開催概要
〈提供期間〉
2025年10月2日（木）〜10月15日（水）
〈コース内容〉
・ブッフェ料理＋オーダーメニュー食べ放題
・ドリンクバー付き
〈開催店舗〉
・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY
・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜
・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡
・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ
・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷
・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール
・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ
〈注意事項〉
※画像はイメージです。
※提供メニューや提供期間は仕入状況等により変更となる場合があります。
※利用料金はHPにてご確認をお願いいたします。
メニュー紹介（一部）
◆カットステーキ ポルチーニ入りデュクセルソース
◆牡蠣フライ
◆蟹いくら寿司
◆シャインマスカットのミニパフェ
〈オーダーメニュー〉
・飲茶各種
・にぎり寿司
・檸檬（レモン）ペッパーチキンステーキ
・蟹クリーミーコロッケ
・自家製ローストビーフ（ディナータイム限定）
・台湾フェア限定オーダーメニュー
〈注意事項〉
※エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷では、自家製ローストビーフの提供はありません。
※ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY、ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜では、檸檬（レモン）ペッパーチキンステーキの提供はありません。