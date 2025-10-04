フェンディの伝説が復活♡新作「ミニ スパイ」バッグが登場

イタリア・ローマ発のラグジュアリーブランド、フェンディが創業100周年を迎え、伝説の「フェンディ スパイ」バッグを現代的に再解釈した「ミニ フェンディ スパイ」を発表しました。コンパクトなサイズに詰め込まれたエレガンスと遊び心は、大人の女性にふさわしいタイムレスな魅力♡ デイリーからイブニングまで、幅広いシーンで輝きを添える新作バッグの魅力をご紹介します。

フェンディ スパイの進化系「ミニ」

2005年に世界的ブームを巻き起こした「フェンディ スパイ」が、100周年を機にミニサイズで復活しました。

オリジナルの精神を受け継ぎつつ、隠しポケットをフラップ仕様にするなどモダンにアップデート。

ツイストされたハンドルや調整可能なストラップにより、ショルダー、クロスボディ、ハンドバッグと自在に持ち方を楽しめるのもポイントです。

【ASTIGU】高橋愛も着用♡秋冬新作ソックスで脚元からおしゃれに

カラー＆素材バリエーション

「ミニ フェンディ スパイ」は、ブラックやハニーブラウンといったタイムレスカラーから、鮮やかなレッドや愛らしいベビーピンクまで多彩に展開。

さらに、アニマリエプリントを施したカーフスキンやポニーヘアエフェクトといった特別仕様も登場します。どんなファッションにもマッチし、個性を引き立ててくれるラインナップです♪

価格・サイズ・発売情報

すべての「ミニ フェンディ スパイ」バッグは、贅沢なカーフレザーを使用し、H12.5×W15×D11cmのコンパクトサイズ。

価格は368,500円（税込予定）。展開カラーはブラック、ハニーブラウン、レッド、ベビーピンク、ブラウン、その他限定仕様のアニマリエプリントやポニーヘアエフェクトも揃います。

発売は2025年10月上旬より、フェンディ直営店および公式オンラインストアfendi.comにて。

ミニバッグで叶えるエターナルな輝き♡

創業100周年を祝う特別なアイコンとして誕生した「ミニ フェンディ スパイ」バッグ。

小ぶりながらも圧倒的な存在感を放ち、日常から特別なシーンまで洗練された印象を演出してくれます。時代を超えて愛されるフェンディの美学を、あなたのスタイルにもプラスしてみませんか？

エターナルな輝きを纏うバッグと共に、より自由で自分らしいファッションを楽しんでください♡