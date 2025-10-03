¿Íµ¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ÖÉáÄÌ¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬²Ä°¦¤¯¤Ê¤ë¡×¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
GISELe¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡ÖÍß¤·¤¤¥Ë¥Ã¥È¡¦Çã¤Ã¤¿¥Ë¥Ã¥È¡×¤òÄ´ºº¡£Æü¡¹Â¿¤¯¤ÎÉþ¤Ë¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¥³¥ì¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÁªÊÌ¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡© Áª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¿¼·¡¤ê¡£
¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦Èõ¸ý¤«¤Û¤ê¤µ¤ó¡Ë
¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¤é¤·¤¤¾®¥ï¥¶¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬Âç¿Íµ¤¡£¥á¥ó¥º¤ÎÉþ¤ò¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ËÄêÉ¾¡£
¡Ö¥á¥ó¥º¤Î¥Ë¥Ã¥È¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
¡ÖÂç¤¤á¥Ë¥Ã¥È¤È²ÚÔú¤Ê¾®Êª¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡¢½÷À¤é¤·¤µ¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡£½÷¤Ã¤Ý¤µ¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê½÷À¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤Ö¤è¤ê¤Ï¡¢¥á¥ó¥º¤ä¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ç¡È°ú¤Î©¤Æ¤ë¡É¤Û¤¦¤¬¤à¤·¤í½÷¤Ã¤Ý¤¤¡£
¥á¥ó¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤¹¤½¤¬¤¤å¤Ã¤ÈÄù¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢¼«Á³¤È¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬½Ð¤»¤ë¤Î¤â¤è¤¯Ãå¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢¾®Êª¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯½÷À¤é¤·¤¤²ÚÔú¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÁ¤â¥µ¥¤¥º¤â¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¥Þ¥Ë¥Ã¥·¥å¤µ¤À¤±¤É¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò³«¤±¤Æ¥Ç¥³¥ë¥Æ¸«¤»¤¬²ÄÇ½¡£¥ë¡¼¥º¤µ¤È¶ÛÄ¥´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡ÊÈõ¸ý¤µ¤ó¡Ë
¥«¥é¡¼¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡ÖÇò¤ò½Å¤Í¤ÆÈ©´¶¤ò¸º¤é¤¹¡×
¡Ö½©Åß¤Î¥Ç¥Ë¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î£±¤Ä¤Ë²Ã¤¨¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Ç»º°¤Î¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥í¥óT¤ä·¤²¼¤ò¶´¤ß¡¢È©¤ò¸«¤»¤º¤Ë¥¥ì¥¤¤á¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¡£ÇÉ¼ê¿§¥Ë¥Ã¥È¤â¥í¥óT¤ò1ËçÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢Çò¤ò¸ú¤«¤»¤ë¤À¤±¤ÇÃå¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È©¤¬¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¤ò¾¯ÎÌ¤ÎÇò¤ÇÊ¤¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡ÊÈõ¸ý¤µ¤ó¡Ë
¡Ê¿Íµ¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¤è¤¯»È¤¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
