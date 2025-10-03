Nextorage株式会社は、10月4日（土）からAmazonで順次開催される「プライム感謝祭」の先行セールおよび本セールに参加。メモリーカード各種やポータブルSSDなどを最大36%OFFで販売する。

最も割引き率が高いのはCFexpress 4.0 Type Aメモリーカード「NX-A2SEシリーズ」の1,024GB。通常価格5万9,800円のところ36%OFFの3万7,980円となる。そのほかUHS-IIのSDXCカードなども最大33%OFFの割引価格で販売する。

開催日時

対象製品

CFexpress Type Bメモリーカード

CFexpress Type Bメモリーカード用カードリーダー

CFexpress Type Aメモリーカード

CFexpress Type Aメモリーカード用カードリーダー

SDXC UHS-IIメモリーカード

SDXC UHS-Iメモリーカード

SDメモリーカード用デュアルスロットカードリーダー

SDメモリーカード用デュアルスロットカードリーダー＋SDカード本体

microSDXC UHS-IIメモリーカード

microSDXC UHS-Iメモリーカード

USB40GbpsポータブルSSD