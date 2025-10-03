Nextorage株式会社は、10月4日（土）からAmazonで順次開催される「プライム感謝祭」の先行セールおよび本セールに参加。メモリーカード各種やポータブルSSDなどを最大36%OFFで販売する。
最も割引き率が高いのはCFexpress 4.0 Type Aメモリーカード「NX-A2SEシリーズ」の1,024GB。通常価格5万9,800円のところ36%OFFの3万7,980円となる。そのほかUHS-IIのSDXCカードなども最大33%OFFの割引価格で販売する。
開催日時 先行セール：10月4日（土）0時00分から10月6日（月）23時59分 本セール：10月7日（火）0時00分～10月10日（金）23時59分
対象製品
CFexpress Type Bメモリーカード NX-B2PRO1330G（1,330GB）154,900円→108,430円（30%OFF） NX-B2PRO660G（660GB）79,790円→55,850円（30%OFF） NX-B2PRO330G（330GB）49,790円→34,850円（30%OFF） NX-B2PRO165G（165GB）26,990円→18,880円（30%OFF） NX-B3AE2000G（2,000GB）99,800円→69,800円（30%OFF） NX-B3AE1000G（1,000GB）59,800円→40,980円（31%OFF） NX-B3AE500G（500GB）31,980円→24,980円（21%OFF） NX-B3SE1024G（1,024GB）46,800円→36,980円（21%OFF） NX-B3SE512G（512GB）28,800円→18,980円（34%OFF） NX-B3SE256G（256GB）18,800円→14,980円（20%OFF） NX-B2SE256G（256GB）15,980円→11,980円（25%OFF） NX-B2SE128G（128GB）11,680円→8,990円（23%OFF）
CFexpress Type Bメモリーカード用カードリーダー NX-SB1PRO（USB40Gbps）13,980円→10,980円（25%OFF） NX-SB1SE（USB20Gbps）8,990円→7,980円（11%OFF）
CFexpress Type Aメモリーカード NX-A2PRO640G（640GB）74,800円→59,800円（20%OFF） NX-A2PRO320G（320GB）39,800円→32,980円（17%OFF） NX-A2PRO160G（160GB）24,980円→19,980円（20%OFF） NX-A1PRO640G（640GB）70,420円→49,800円（29%OFF） NX-A1PRO320G（320GB）38,530円→27,980円（27%OFF） NX-A1PRO80G（80GB）15,980円→12,980円（18%OFF） NX-A1PRO40G（40GB）9,980円→8,990円（9%OFF） NX-A2AE2000G（2,000GB）99,800円→79,800円（20%OFF） NX-A2AE1000G（1,000GB）64,980円→49,980円（23%OFF） NX-A2AE500G（500GB）34,800円→27,980円（19%OFF） NX-A2SE1024G（1,024GB）59,800円→37,980円（36%OFF） NX-A2SE512G（512GB）29,800円→20,980円（29%OFF） NX-A2SE256G（256GB）15,980円→12,580円（21%OFF） NX-A1SE1920G（1,920GB）56,270円→43,980円（21%OFF） NX-A1SE960G（960GB）43,490円→29,980円（31%OFF）
CFexpress Type Aメモリーカード用カードリーダー NX-SA1PRO（USB40Gbps）13,980円→10,980円（21%OFF）
SDXC UHS-IIメモリーカード NX-F2PRO256G（256GB）31,980円→23,980円（25%OFF） NX-F2PRO128G（128GB）16,480円→12,980円（21%OFF） NX-F2PRO64G（64GB）8,280円→6,480円（21%OFF） NX-F2SE512G（512GB）19,800円→13,980円（29%OFF） NX-F2SE256G（256GB）12,980円→8,580円（33%OFF） NX-F2SE128G（128GB）7,380円→4,980円（32%OFF）
SDXC UHS-Iメモリーカード NX-F2CL256G（256GB）4,780円→3,780円（20%OFF） NX-F2CL128G（128GB）2,840円→2,270円（20%OFF） NRS-HA256（256GB）6,280円→5,650円（10%OFF） NRS-HA128（128GB）3,180円→2,860円（10%OFF） NRS-HA64G（64GB）1,990円→1,780円（10%OFF）
SDメモリーカード用デュアルスロットカードリーダー NX-DF1CL（USB10Gbps）7,980円→5,980円（25%OFF）
SDメモリーカード用デュアルスロットカードリーダー＋SDカード本体 DRW-2PF2CL256G（NX-DF1CL+256GB×2枚）16,660円→12,495円（25%OFF） DRW-F2CL256G（NX-DF1CL+256GB×1枚）12,120円→9,090円（25%OFF） DRW-2PF2CL128G（NX-DF1CL+128GB×2枚）12,980円→9,735円（25%OFF） DRW-F2CL128G（NX-DF1CL+128GB×1枚）10,280円→7,710円（25%OFF）
microSDXC UHS-IIメモリーカード NX-M2SE256G（256GB）10,980円→8,480円（22%OFF） NX-M2SE128G（128GB）6,980円→4,980円（28%OFF）
microSDXC UHS-Iメモリーカード NX-M2CL1TB（1,000GB）14,980円→11,980円（20%OFF） NX-M2CL512G（512GB）7,280円→6,180円（15%OFF） NX-M2CL256G（256GB）3,680円→3,180円（13%OFF） NX-M2CL128G（128GB）1,980円→1,780円（10%OFF） NX-PS1PRO2TB（2,000GB）49,800円→41,980円（10%OFF） NX-PS1PRO1TB（1,000GB）39,800円→29,990円（24%OFF）