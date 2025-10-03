ファッションスタイリスト「履いた瞬間細見え」GU×rokhコラボのデニム大絶賛
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
話題のコラボ『40代以上必見！完売する前に急いで！rokh(ロク)×GU コラボ、狙い目はボトム』について、ファッションスタイリストの黒田茜さんが自身のYouTubeチャンネルで語った。ファッション業界歴25年以上、48歳の黒田さんは「私がすごくいいなぁと思って即決して買った商品と、迷ったけど諦めたスカート、そして完全にスルーしたアイテム」の3つについて率直なレビューを披露した。
黒田さんがおすすめするのは、GU×rokhコラボのデニム。「履いた瞬間に細く見えるって思えたんですよ。なのに、圧迫を感じずに履けました」と絶賛。その理由について「お腹のあたりとかが出にくいこのペインターパンツのデザインで、ポケットが大きくついているんですよね。大人の方にも安心して履いていただける」と具体的に解説。さらに、「デニム好きも好きな素材感」とし、こだわりの綿100％ノンウォッシュ素材やオレンジのダブルステッチなどディテール面も見逃せないと語った。
「カジュアルなデザインなんですけども、このノンウォッシュのおかげで綺麗めにも着れそうなので、ヒールやシャツと合わせたり、着回し力が高いです」と同年代の女性に向けて幅広いコーデ術を提案。「履いた瞬間、私、細く見えるって思ったのはこの前寄りのステッチや裾に向けて細くなるバレルレッグのおかげかも」と、シルエットの美しさも太鼓判を押した。
一方で、期待していたトレンチスカートについては「試着したらゴムの圧迫がちょっと苦しくて諦めました。でも、色も素材もデザインも本当に良いので、ゴムの圧迫が気にならない人にはおすすめ」と大人目線の体験談も披露。「私が異常に圧迫に弱い体質なのかもしれない」と笑いつつ、本音レビューを届けた。
また、アウターやワンピース、ニットといった他のアイテムは「ショート丈は合わせるのが難しい」「丈が膝上で若い子向け」「ウエストマークが若い子向き」と、年齢層や体型を考慮してスルーした理由を明かした。
黒田さんがおすすめするのは、GU×rokhコラボのデニム。「履いた瞬間に細く見えるって思えたんですよ。なのに、圧迫を感じずに履けました」と絶賛。その理由について「お腹のあたりとかが出にくいこのペインターパンツのデザインで、ポケットが大きくついているんですよね。大人の方にも安心して履いていただける」と具体的に解説。さらに、「デニム好きも好きな素材感」とし、こだわりの綿100％ノンウォッシュ素材やオレンジのダブルステッチなどディテール面も見逃せないと語った。
「カジュアルなデザインなんですけども、このノンウォッシュのおかげで綺麗めにも着れそうなので、ヒールやシャツと合わせたり、着回し力が高いです」と同年代の女性に向けて幅広いコーデ術を提案。「履いた瞬間、私、細く見えるって思ったのはこの前寄りのステッチや裾に向けて細くなるバレルレッグのおかげかも」と、シルエットの美しさも太鼓判を押した。
一方で、期待していたトレンチスカートについては「試着したらゴムの圧迫がちょっと苦しくて諦めました。でも、色も素材もデザインも本当に良いので、ゴムの圧迫が気にならない人にはおすすめ」と大人目線の体験談も披露。「私が異常に圧迫に弱い体質なのかもしれない」と笑いつつ、本音レビューを届けた。
また、アウターやワンピース、ニットといった他のアイテムは「ショート丈は合わせるのが難しい」「丈が膝上で若い子向け」「ウエストマークが若い子向き」と、年齢層や体型を考慮してスルーした理由を明かした。
YouTubeの動画内容
関連記事
ファッションスタイリストが提唱「パーソナルカラーは“綺麗”、好きな色は“オシャレ”を作る」
ファッションスタイリストが明かす！『高くない服でもオシャレに見える』極意5選
ファッションスタイリストが絶賛！「綺麗めもカジュアルも叶う」GU秋の新作パンツ徹底解説
チャンネル情報
日々のおしゃれのアドバイスになることを発信していきます。ファッション業界に25年以上の視点から、・コーディネートについて・ファッションのトレンドについて・買って良かった、使って良かった商品レビュー・服のお手入れ方法お問い合わせホームhttps://www.neaten.jp/about-us