せーけんわーるど「Uber単価にやっぱり苦言！フーデリは他社併用が生き残り策」語る
配達系YouTuber・せーけんわーるど氏が、自身の最新動画『Uber安いから他社もしてみた！フーデリ逆風News多いけど、どうなる？《ウーバー・ロケットナウ・Wolt配達員》』を公開した。動画内で氏は、10月の換算期に突入した今、都内平日のフードデリバリーの単価や案件の状況、業界を取り巻く新たな動きについて幅広く語った。
動画冒頭でせーけん氏は「やっぱり10月、秋になると毎年ですね、単価なりともにかなり厳しくなってくる」と現場感覚を明かし、Uber Eatsでは分単価30円を下回る仕事が増えていることを指摘。「Uberは安いなと正直思う。逆にウォルトやロケットナウは、案件は少なくなるけど当たりを引けば単価が高め」と現状の差を冷静に分析した。
配達アプリ3社（Uber Eats、Wolt、ロケットナウ）を同時起動し、午前から昼ピーク帯で配達を開始したせーけん氏は、「複数車持っとくとたまにこういった高額がポツンとなったりする」「特に換算期は複数車オンラインにしとくことに越したことはない」と、単価低下へのリアルな生存戦略を語る。現場で実際に、Woltやロケットナウが想定外の高単価案件を出す場面もあり、「意外とやっぱりオンラインにしてみると、いい案件流れてきたりするかもしれない」と驚きもあらわにした。
一方で、業界を揺るがす新たな問題も赤裸々に取り上げた。Woltによる「2026年1月からインボイス未登録者は報酬から消費税分（約10％）カット」方針や、「走行距離課税」導入の噂に「これは運送業には大ダメージだと思う」と危機感を示し、「これから先のウォルトの単価はちょっと厳しくなってくるのかな、と考えられますよね」「他社も追随してきたらフーデリ報酬はさらに厳しい戦いになる」と率直に警鐘を鳴らした。
また、ロケットナウの大阪・名古屋拡大、既存エリアの配達ボーナス、「Uberの調整金が正しく反映されない」「マクドナルド案件で調理できてないのに完了処理、警告くるの勘弁してほしい」など、現場とシステム双方の悩みも多数の視聴者コメントと共に丁寧に紹介し、「こういった面倒なサポート連絡なしで正しい報酬が得られる仕組みにしてほしい」と運営側への要望も投げかけた。
最後にせーけん氏は「換算期はUberだけだとなかなか単価厳しいので、サブ的に他社アプリ併用を強くおすすめします」と本音で語り、「今週の稼働状況や各エリアのなりやすさ・単価もぜひコメントで教えてほしい」と視聴者同士の情報共有を呼びかけ動画を締めくくった。
せーけんわーるど「調理待ち調整金ゼロはおかしい」Uber配達員の声を代弁！新クエスト選択制にも鋭く言及
せーけんわーるど、「フラットレートより稼げる祝日稼働」を実感！マック案件「ルールがバラバラで困惑する」
ウーバー配達員、閑散期で激安単価続出 「ビニール袋廃止は厳しい」「AI警告メール乱発」に現場から不安の声
