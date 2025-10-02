【べらぼう】逃げ出した唐来参和（山口森広）、その後どうなった？大河では描かれない戯作者の行方

ふんどし野郎こと松平定信（井上祐貴）の御政道「寛政の改革」を風刺した黄表紙『天下一面鏡梅鉢』を絶版処分にされてしまった唐来参和（山口森広）。

大河ドラマ「べらぼう」の第37回「地獄に京伝」では蔦重（横浜流星）からの依頼を断るため、逃げ出してしまいました。

果たして唐来参和は、その後どうなるのでしょうか。

※『天下一面鏡梅鉢』について：

黄表紙に復帰はするものの……。

唐来参和『家内手本用心蔵』上中下巻表紙。

寛政元年（1789年）に出版された『天下一面鏡梅鉢』が絶版となり、唐来参和はしばらく断筆してしまいます。

（大河べらぼうでは、これを「逃げ出した」ものとアレンジしたのでした）

やがて再び筆をとり、寛政5年（1793年）に黄表紙『再会親子銭独楽（めぐりあう おやこのぜにごま）』を出版します。

また寛政7年（1795年）には『善悪邪正大勘定（ぜんあくじゃしょう おおかんじょう）』を出版しました。

そして蔦重（初代）が世を去った翌寛政10年（1798年）に『家内手本用心蔵（かなでほん ようじんぐら）』と『曽我物語嘘実録（そがものがたり うそのじつろく）』を出版。これ以降、黄表紙は出していません。

いずれも御政道批判や風刺ではなく、娯楽性の強い作品となっていました。

唐来参和の生涯・武士から町人に

そもそも唐来参和とは何者だったのでしょうか。

唐来参和は延享元年（1744年）に誕生。蔦重より6歳年長ですね。

本名は加藤源蔵（かとう げんぞう）。元は某高家に仕える武士であったのが、天明年間（1781〜1789年）に町人となり（理由は不明）、江戸本所松井町にある娼家・和泉屋の婿入りしたと言われます。

一説によれば、安永年間（1772〜1789年）末期から天明初頭にかけて、志水燕十（加藤虎之介）の戯作を代筆していたとか。

唐来参和の筆名で戯作を手がけたのは、天明3年（1783年）の洒落本『三教色（さんきょうしき）』から。

それから『大千世界牆の外（だいせんせかい かきねのそと。天明4・1784年）』『和唐珍解（わとうちんかい。天明5・1785年）』『莫切自根金生木（きるなのねからかねのなるき。同年）』などの作品で世を沸かせました。

更には『頼光邪魔入（らいこうのじゃまいり。同年）』『通町御江戸鼻筋（とおりちょう おえどのはなすじ。天明6・1786年）』『冠言葉七目十二支記（かぶりことばななつめのえとき。寛政元・1789年）』とその筆が冴えわたります。

そして『天下一面鏡梅鉢』でお咎めを受け……これで一巡しました。

狂歌師「質草少々」としても活躍

唐来参和『再会親子銭独楽』表紙。

戯作者として活躍した唐来参和は、劇中でも描かれていた通り狂歌師としても才能を現します。

大田南畝（桐谷健太）に弟子入りして、質草少々（しちぐさ しょうしょう）の狂名を授かりました。

質草とは質屋に預け入れる品物で、それが少ししかないことを意味しています。そして深草少将（ふかくさのしょうしょう）をもじったのでしょう。

※深草少将とは小野小町から「百夜通ってくれたら付き合いましょう」と言われ、九十九夜まで通ったものの、百夜目で凍死してしまった人物です（モデルはいるが、創作人物）。

よほど思い入れていた女性がいて、彼女の元へ通うために質草を手放してしまったのかも知れませんね。

狂歌集には『狂文宝合記（きょうぶんほうごうき）』『老莱子（ろうらいし）』などに入集しました。

また『手拭合（たなぐいあわせ）』では跋（ばつ。後書き）を担当。他にも『徳和歌後万載集（とくわか ごまんざいしゅう）』『十才子名月詩集（じっさいしめいげつししゅう）』『吾妻曲狂歌文庫（あづまぶりきょうかぶんこ）』などに狂歌を残しています。

そして文化7年（1810年）1月25日、67歳で世を去ったのでした。

唐来参和・基本データ

今回はチーム蔦重のムードメーカー？唐来参和について紹介してきました。

劇中では逃げ出したことになってしまったので、このままフェイドアウトしてしまうかも知れません。

果たして彼の復帰はあるのか！？期待したいですね！

※参考文献：

