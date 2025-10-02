《新作》めっちゃ可愛いーーーッッ♡【マクドナルド】大人も集めたくなる「ハッピーセット」

子どもはもちろん、大人も夢中になるおもちゃが登場することも多い【マクドナルド】の「ハッピーセット®」。9月12日からは、サンリオの人気キャラクターマイメロディ & クロミのおもちゃが選べるように。そこで今回は、大人も集めたくなる可愛いおもちゃを一部紹介します。

ぷっくりシルエットがキュート

9月12日からの第一弾で配られたのは、4種類のおもちゃ。「マイメロディ & クロミのマルチスタンド」は、マイメロディとクロミのシルエットがぷっくりと立体的になっているのがポイント。リップクリームが1本入るくらいのポケットが付いていますが、何も入れずにただ飾っておくだけでも十分な可愛さです。

毎日持ち歩きたくなりそうな巾着

キュートなピンク色の巾着と、パープルの立体的なリボンモチーフがポイントになった「マイメロディ & クロミのリボンチャームきんちゃく」。小ぶりな巾着は持ち歩きにも便利なサイズ感なので、バッグの中で迷子になりやすいイヤホンやコードなどを入れておくのにぴったりです。

今回のマイメロディ & クロミの「ハッピーセット」は全部で9種類となっており、なかにはシークレットもあるようです。9月26日より第二弾が始まっているため、今回紹介したアイテムは10月10日からの第三弾で再びゲットできます。

writer：河合 ひかる