今まで心の中にあった「思い」を夫に問いかけてみた｜夫に内緒で美容整形した話【ママリ】

この漫画は、長年目の下のクマに悩んでいた作者・もいもい(@moimoimoi2712)さんが、美容整形に反対する夫に秘密で美容整形をするお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『夫に内緒で美容整形した話』第17話をご覧ください。

無事手術を終え、家族にバレずに帰宅することができました。しかし翌日の朝、息子のひょんなイタズラで、夫に美容整形の同意書が見つかってしまいます。夫に説明を求められ、焦りますが、整形に後悔のないもいもいさんは自分の思いを伝えることにします。

©moimoimoi2712

心の準備もできないまま夫にバレてしまい、パニックになりそうな展開です。しかし、もいもいさんは自分の言葉で冷静に話すことがで来ていました。



揺るぎのない、切実なもいもいさんの思いは夫に受け入れてもらえるのでしょうか。

