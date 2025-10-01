【アベリ】花をまとう♡2025年ホリデー新作ジュエリーコレクション

2025年10月10日（金）、アベリからホリデーシーズンを彩る新作“fleurs（フルール）”が登場します。フランス語で「花」を意味する名の通り、花の優しさや強さをジュエリーに閉じ込めた特別なコレクション。ダイヤモンドやルビー、アクアマリンなど彩り豊かなストーンが織りなすデザインは、心に寄り添い日常を輝かせます。大切な人や自分への贈り物にふさわしいラインナップです♡

花々の歌を表現した“シャン・デ・フルール”



シャン・デ・フルール

「chant des fleurs（シャン・デ・フルール）」は、花々が響きあうような華やかさをデザイン。

代表作の**Pt K18ch Diamond Ring（484,000円）**は、異なる3種類の石座を重ね合わせ、立体的で繊細なフォルムを実現。ダイヤモンドを囲む花弁が咲き誇るように輝き、存在感を放ちます。

小ぶりながらも熟練の職人技が光る、まさに“歌う花”を指にまとうようなリングです。

輝きをまとう“フルール・デクラ”



フルール・デクラ

「fleurs d’éclat（フルール・デクラ）」は、カラフルなストーンとダイヤモンドが寄り添うコレクション。

**Pt Diamond Pierced Earrings（374,000円）**は、小花のように煌めくダイヤモンドとセンターストーンの調和が印象的。

ルビーやアクアマリン、デマントイドガーネットを用いたデザインも展開され、ひとつとして同じ花がないような多彩さが魅力です。身に着けるだけで晴れやかな気持ちに導いてくれます♪

限定でしか出会えない特別な一粒



Pt Diamond Emerald Necklace

Pt Diamond Paraiba Tourmaline Necklace

“フルール・デクラ”シリーズからは、レアストーンジュエリーも登場。

Pt Diamond Emerald Necklace（253,000円）や、アベリ直営店限定のPt Diamond Paraiba Tourmaline Necklace（308,000円）。

数量や販売店舗が限られるため、希少な出会いを大切にしたい方にぴったりです。オンラインストアや直営店での展開なので、早めのチェックがおすすめです。

花を贈るようにジュエリーをまとう



アベリの“fleurs（フルール）”は、花の美しさを映した特別なジュエリー。ダイヤモンドやルビーなど多彩なストーンが心に寄り添い、日常に彩りを添えてくれます。

自分へのご褒美としても、大切な人へのギフトとしてもふさわしい逸品。数量や販売場所が限られるレアストーンアイテムも見逃せません。

ホリデーの特別な瞬間を、花をまとうようなジュエリーとともに輝かせてくださいね♡