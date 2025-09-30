勢いよく発泡する強炭酸！バブ錠剤史上最高の白濁濃度「バブ モンスターバブル よくばりミルキー」が新登場！
今年も暑かった…そろそろ夏の疲れがどっと出るころ。家のオフロでもいいからとにかくゆっくりしたい。できれば贅沢気分も味わいたい。できれば保湿も…そんなあなたにオススメなのが9月27日から登場した「バブ MONSTER BUBBLE (モンスターバブル) よくばりミルキー」です。
「バブ モンスターバブル」は炭酸ガスの薬用入浴剤で、勢いよく発泡しながら、炭酸がお湯に溶け込む“強炭酸チャージ”！ 温浴効果を高めて疲労回復を促します。 中でも「よくばりミルキー」はバブ錠剤史上最高の白濁濃度です。
2022年10月に発売した「バブ モンスターバブル」シリーズは、従来の疲労回復だけではなく、“毎日のオフロを楽しくする”よう提案。累計出荷数量*は2,400万錠を突破しています。（*インテージSRI＋（2022年9月26日~2025年8月28日）、累計販売数量）
花王の調査よると、近年、20〜30代の若年層では入浴剤の使用目的として、「お風呂に変化を付けて楽しみたい」といった視覚的なニーズや、「気分をリラックスしたい」といったニーズの高まりが見られます。
（2022年、2024年花王調べ 各n=363、n=366）
特に「贅沢気分を味わいたい」という項目では、2018年比で約2.2倍に増加。1回の入浴に対する価値がより高まり、またリラックス気分に浸りながら贅沢なひとときを過ごしたい、というニーズが強まっているようです。
こうしたニーズをふまえた「よくばりミルキー」は、バブ錠剤史上最高の白濁濃度を実現。また、贅沢保湿成分（CICA成分*²、ヒアルロン酸、うるおいオイル*³)を配合。CICA成分*²はバブ錠剤で初めて配合されました。気分とろけるカモミールミルクの香りで、贅沢バスタイム気分を味わいたい日におススメです。
（*2 ホホバオイル、ローヤルゼリーエキス、トリ(カプリル・カプリン酸)グリセリル、*3 ツボクサエキス）
「バブ MONSTER BUBBLE (モンスターバブル) よくばりミルキー」は9月27日より全国で発売。内容量は各70g×6錠（箱入り）、もしくは70ｇ×1錠（バラ）の2種類。
・バブ MONSTER BUBBLE／ブランドサイト
https://www.kao.co.jp/bub/lineup/monster-bubble/
バブ MONSTER BUBBLE 【医薬部外品】 ラインアップ (全5種)
「『バブ モンスターバブル』シリーズの特長はとにかく“強炭酸チャージ*”。通常のバブ(*2)よりも高い炭酸濃度で、しっかりお湯に溶け込む設計になっています。新発売の『よくばりミルキー』は保湿しながら温浴効果を高めて疲労回復でき、贅沢なオフロ時間を過ごしていただけることを目指したアイテムです。炭酸技術を詰め込んだ『バブ モンスターバブル』シリーズで、皆さんの日々のチャージをサポートできればと思っています」（花王 パーソナルヘルス事業部 森本涼太郎さん）
（*勢いよく発泡しながら、炭酸がお湯に溶け込むこと、*2 バブゆずの香り）
