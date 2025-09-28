µþÅÔ¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£¥¨¡¼¥¹¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬¼«¤é¸òÂå¤òÍ×µá¡£Êâ¤¤¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï£¹·î28Æü¡¢J£±Âè32Àá¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤È¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÂÐÀï¡£25Ê¬¤ËÍê¤ì¤ë¥¨¡¼¥¹¤¬ÌµÇ°¤ÎÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç16¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¼«¤é¸òÂå¤òÍ×µá¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞºÂ¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ã´²Í¤¬±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ÇØÈÖ¹æ£¹¤ÏÊâ¤¤¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¡£Âå¤ï¤ê¤Ë»³ÅÄÉö´î¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡ÀïÀþ¤ËÍí¤àµþÅÔ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µ®½Å¤ÊÆÀÅÀ¸»¤ÎÉé½ý¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¤À¡£
