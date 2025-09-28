ルナソルの限定色アイシャドウ「EX11 Roasted Toffee」登場♡

トータルメイクアップブランド、ルナソルから秋の限定色「EX11 Roasted Toffee」が登場♡赤みブラウンがまろやかに溶け合い、シックで奥行きのある目もとを演出します。しっとりなめらかなパウダーで、まぶたに自然になじむ仕上がり。価格は7,700円（税込）、阪急うめだ本店では10月1日発売、オンラインは10月15日から販売開始です♪

4色で作るシックな目もと

ルナソル アイカラーレーションNの限定色「EX11 Roasted Toffee」は、Aライトピンクで立体感、Bモーヴベージュでやわらかい陰影、Cトフィーブラウンで奥行き、Dレディッシュブラウンで華やかさをプラス。

赤みブラウンの絶妙なバランスが、秋らしい深みのある目もとを演出します♡

阪急うめだ本店＆オンラインで発売

限定色は、阪急うめだ本店とHANKYU BEAUTY ONLINEで10月1日（水）に先行発売。

LUNASOL公式オンラインストアや楽天、ZOZOCOSME、LINEギフトなどでは10月15日（水）から購入可能です。

価格は7,700円（税込）で、秋のメイクにぴったりの特別カラーです♪

ルナソル限定色で秋メイクを楽しむ

ルナソルの限定色「EX11 Roasted Toffee」は、赤みブラウンでまろやかに溶け合い、シックで奥行きのある目もとを叶えます♡

価格は7,700円（税込）で、阪急うめだ本店やHANKYU BEAUTY ONLINEで10月1日、公式オンラインストア等で10月15日発売。

秋メイクに取り入れて、洗練されたまなざしを楽しんでください♪