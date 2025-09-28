ルナソルの限定色アイシャドウ「EX11 Roasted Toffee」登場♡
トータルメイクアップブランド、ルナソルから秋の限定色「EX11 Roasted Toffee」が登場♡赤みブラウンがまろやかに溶け合い、シックで奥行きのある目もとを演出します。しっとりなめらかなパウダーで、まぶたに自然になじむ仕上がり。価格は7,700円（税込）、阪急うめだ本店では10月1日発売、オンラインは10月15日から販売開始です♪
4色で作るシックな目もと
ルナソル アイカラーレーションNの限定色「EX11 Roasted Toffee」は、Aライトピンクで立体感、Bモーヴベージュでやわらかい陰影、Cトフィーブラウンで奥行き、Dレディッシュブラウンで華やかさをプラス。
赤みブラウンの絶妙なバランスが、秋らしい深みのある目もとを演出します♡
阪急うめだ本店＆オンラインで発売
限定色は、阪急うめだ本店とHANKYU BEAUTY ONLINEで10月1日（水）に先行発売。
LUNASOL公式オンラインストアや楽天、ZOZOCOSME、LINEギフトなどでは10月15日（水）から購入可能です。
価格は7,700円（税込）で、秋のメイクにぴったりの特別カラーです♪
ルナソル限定色で秋メイクを楽しむ
