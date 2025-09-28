¡Ø¥Ó¡¼¥ë¤ÏÅÇ¤¯¤Þ¤Ç°û¤à¤Ê¡Ù¸½Âå¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë³Ê¸À¤«¤é¸«¤¨¤¿4000Ç¯Á°¤Î¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¿Í¤Î¡ÖÆü¾ï¡×
4000Ç¯°Ê¾åÀÎ¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ë¿´¤Ë¶Á¤¯
¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤ÏÅÇ¤¯¤Þ¤Ç°û¤à¤Ê¡×
¡Ö¸À¤¤ÊÖ¤¹Á°¤Ë°ìÈÕÌ²¤ë¡×
¡Ö²ÉÌÛ¤Ê¿Í¤ÏÀ®¸ù¤·¡¢¸ý¤Î·Ú¤¤¿Í¤Ï¼ºÇÔ¤¹¤ë¡×
¡Ö¿©»ö¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ï½ÅÍ×¡×
¤³¤ì¤é¤Î³Ê¸À¤Ï¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤ÎÃ¯¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥¢¤Î¥½¥¯¥é¥Æ¥¹¤ä¥×¥é¥È¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹¦»Ò¤äÏ·»Ò¤Î¶µ¤¨¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÀÎ¡¢2000Ç¯¤«¤é4000Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£²¦ÍÍ¤äµ®Â²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ô°æ¤Î¿Æ¤«¤é»Ò¤É¤â¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿²È·±¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤Ï¶µ°é¥ì¥Ù¥ë¤â¹â¤¯¡¢³Ø¹»¤Ç¥Ñ¥Ô¥ë¥¹¤ËËÏ¤Ç¶µ·±¤ò½ñ¤¼Ì¤¹¼ø¶È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸»ú¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¶µ·±¤ò³Ø¤Ù¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Ô¥ë¥¹¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿³Ê¸À¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅÚ´ï¤ËÀÄÆ¼¤äÀÐ¤Ê¤É¹Å¤¤¤â¤Î¤Çµ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡¢¹öÃæ¤Î¥ï¥¤¥ó¤ÎÔä¤Ë½ñ¤»Ä¤µ¤ì¤¿³Ê¸À¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥¸¥×¥È¤Ïº½Çù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÊÝÂ¸¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤¯¡¢ÅÚ´ï¤äÔä¤ÏÅð·¡ÃÄ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë5000Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¸ì¤Î¶µ·±¤¬¸½Â¸¤·¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï£¸·î¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ø¸ÅÂå¿Í¤Î¶µ·±¡¡»ëÌî¤¬¹¤¯¤Ê¤ë¡¢À¤³¦ºÇ¸Å¤Î¶µ¤¨¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¿·½ñ¡ËÃø¼Ô¤Ç¶ðß·Âç³ØÊ¸³ØÉôÎò»Ë³Ø²Ê¶µ¼ø¤ÎÂç¾ëÆ»Â§»á¤À¡£
¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤Î¶µ·±¤ÏÎáÏÂ¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¤âÄÌ¤¸¤è¤¦¡£¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤ÏÅÇ¤¯¤Þ¤Ç°û¤à¤Ê¡×¤Ï¡¢Å¥¿ì¤·¸åÆü¡¢µ¤¤Þ¤º¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¶»¤Ë¿¼¤¯»É¤µ¤í¤¦¡£
¤â¤Ã¤È¤â¸½Âå¤Î¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¤Ï£¹³ä¤Î¹ñÌ±¤¬¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¼ò¤Ï°û¤Þ¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢£·À¤µª¤Ë¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤¬¤Ç¤¤ëÁ°¤Î¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤òÅÇ¤¯¤Þ¤Ç°û¤ó¤Ç¡×¤·¤¯¤¸¤Ã¤¿¥¨¥¸¥×¥È¿Í¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¶µ·±¤È¤·¤Æ»Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÀÎ¤«¤é¥Ó¡¼¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Ë¤«¤Ê¿©À¸³è¤æ¤¨¤Ë³ØÌä¤âÀ¹¤ó¤Ë
¡Ö¥Ñ¥ó¤ò¿å¤Ë¿»¤·¤¿¤â¤Î¤¬Çþ½Á¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ð¼«Á³¤ËÈ¯¹Ú¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¹÷¤·¤¿¤â¤Î¤ò¥Ó¡¼¥ë¤È¤·¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£6000Ç¯Á°¤Î¥Ò¥¨¥é¥³¥ó¥Ý¥ê¥¹°äÀ×¤Ë¤Ï¥Ó¡¼¥ë¹©Ë¼À×¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢¹ñ²È»ö¶È¤È¤·¤Æ¥Ó¡¼¥ë¤¬À¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½»·ìµÛÃî¤â¤¤¤ëÀî¤Î¿å¤è¤ê¤â¥Ó¡¼¥ë¤Ï°ÂÁ´°Â¿´¤Ê°û¤ßÊª¤Ç¤·¤¿¡£
¹á¤ê¤Î¸µ¤È¤Ê¤ë¥Û¥Ã¥×¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¥Ó¡¼¥ë¤È¤ÏÌ£¤â¹á¤ê¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈùÎÌ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ä¿ÀÅÂ¤òºî¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤Ê¤É¡¢¹ñ¤Î»ö¶È¤ò¼êÅÁ¤¦¤ÈÇÛµë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿È¶á¤Ê°û¤ßÊª¤Ç¡¢½îÌ±¤Ç¤âÆü¾ïÅª¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤á¤¿¡£Åö»þ¡¢²¦Â²¤äµ®Â²¤·¤«°û¤á¤Ê¤¤¥ï¥¤¥ó¤È°ã¤Ã¤Æµ¤·Ú¤Ë°û¤á¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢4000Ç¯Á°¤Ë¤â²áÅÙ¤Ê°û¼ò¤Ç¿ÍÀ¸¤òËÀ¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥¸¥×¥È¿Í¤¬¤¤¤¿¨¡¨¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¿Í¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤«¡×
¡Ø¥Ó¡¼¥ë¤Ï¡Á¡Ù¤Î³Ê¸À¤Ï¹ÔÀ¯´±¤Ç¤¢¤ë½ñµ¤ÎÉã¡Ê¥¢¥Ë¡Ë¤«¤éÂ©»Ò¤Ø¤È²È·±¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¡Ø¥¢¥Ë¤Î¶µ·±¡Ù¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñ²È»ö¶È¤ò¼êÅÁ¤¨¤Ð¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÎÂ¾¤Ë¥Ñ¥ó¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Ê¤É¤âÇÛ¤é¤ì¤¿¡£¥¨¥¸¥×¥È¤Ï¥Ê¥¤¥ëÀî¤¬Î®¤ì¡¢ÃÏÃæ³¤¡¢¹È³¤¤Ë¤âÌÌ¤·¡¢ÇÀºîÊª¤äµû²ðÎà¤âËÉÙ¤Ë³Í¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ê¥¤¥ëÀîÎ®°è¤ÎÇÀºîÃÏÂÓ¤Ï¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ä¶Ì¤Í¤®¤Ê¤É¤Î¹áÌ£ÌîºÚ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¾®Çþ¡¢¥¥å¥¦¥ê¡¢¥Ê¥¹¡¢¥ì¥¿¥¹¡¢¥¹¥¤¥«¡¢¥á¥í¥ó¡¢¥Ö¥É¥¦¡¢¥¤¥Á¥¸¥¯¤Î»ºÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Àî¤«¤é¥¦¥Ê¥®¤ä¥Ê¥Þ¥º¡¢¥Æ¥é¥Ô¥¢¤¬³Í¤ì¡¢³¤¤«¤é¤Ï¥¤¥«¤ä¥¨¥Ó¡¢¥¿¥³¤Ê¤É¤Îµû²ð¤â³Í¤ì¡¢¿©À¸³è¤¬Ë¤«¤À¤«¤é¤³¤½Ê¸ÌÀ¤¬±É¤¨Â³¤¤¤¿¡£¡ØÂÀ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËìÔÂô¤Ê¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤È²ü¤á¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢µÕ¤ò¸À¤¨¤ÐÂÀ¤ì¤ë¤À¤±¤Î¿©À¸³è¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡£¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é³ØÌä¤âÀ¹¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
Â¾¤Ë¤â¡ÖÈþ¤·¤¤½÷À¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡×¡Ö¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷À¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ê¤ÉÃËÀÆÉ¼Ô¤Ë¤Ï¼ª¤¬ÄË¤¤³Ê¸À¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ÙÇÛÁØ¤¬ÂÎÀ©°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë»Ä¤·¤¿²ü¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éã¤¬Â©»Ò¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤ÉÆü¾ïÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸½Âå¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¼ª¤Ë¤·¤Æ¤â¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¶»¤ËÀ÷¤ß¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¢¥Ë¤Î¶µ·±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Åö¤ÎÂ©»Ò¤Î¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¸À¤¦¤±¤É¡Á¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÈ¿ÏÀ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤â¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜ¤â¡¢¿Æ»Ò´Ø·¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
ÎáÏÂ¤Î¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ë»Å»ö¤äÆü¾ï¤ÎÇº¤ß¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸ÅÂå¥¨¥¸¥Ö¥È¿Í¤¬Æ³¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§´äºêÂçÊå