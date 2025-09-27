40・50代は“ブラウン”どう着こなす？【niko and ...】大人が即マネしたい♡「垢抜けコーデ」

落ち着きと華やかさを兼ね備えたブラウンは、この秋冬のトレンドカラーとして注目度大。【niko and ...（ニコアンド）】には、大人世代にしっくりなじみつつも、ぐっと垢抜けた印象に仕上げてくれそうなブラウン系の商品が揃います。今回は、おしゃれ40代スタッフのYARITAさんによる、ブラウンアイテムを使ったスタイリングを紹介。40・50代のカジュアルコーデで垢抜けを狙いたい人は、ぜひチェックを。

ジャンパースカートは落ち着いたカラーで大人見え

【niko and ...】「ポケットZIPジャンパースカート」〈ブラウン〉\8,000（税込）

キッズアイテムのイメージがありそうなジャンパースカートですが、色とシルエットを工夫すればシックな大人の装いに変身。ブラウンカラーとロング丈で、カジュアルながらも落ち着いた印象に仕上がっています。主役のスカートに合わせて、トップスもブラックやグレージュといった大人っぽいトーンで統一。シュシュのオレンジが差し色になって、ブラウンと好相性！

カジュアルコーデにレディっぽさをひとさじ

【niko and ...】「フェイクレイヤーレースプルオーバー」〈ブラウン〉\4,500（税込）

だぼっとしたリメイク風ベストとジーンズを合わせたメンズ感たっぷりのコーディネート。これに大人の垢抜け感をプラスするなら、あえてレディなアイテムを差し込むテクニックを試してみて。インナーに選んだレーストップスは、程よくフィットしそうなシルエット。だぼだぼのジーンズやベストとの対比でスタイルアップが狙えそうです。トップスだけが浮かないように、足元もバレエシューズでバランスを取って。

デニムワンピース × ブラウンで作るこなれアメカジ

【niko and ...】「2WAYバックサテンワイドパンツ」〈ブラウン〉\7,000（税込）

デニム × ブラウンの組み合わせは、アメカジの王道スタイル。ブラウンのワイドパンツにデニムジャケットを羽織るスタイルも間違いなさそうですが、より垢抜けを目指すなら、シルエットに一工夫を。シンプルなカットソーとワイドパンツのコーディネートに、前開きのワンピースをざっくり羽織ると、一気にこなれ感がアップしそう。パンツと色を合わせて小物もブラウンで統一すれば、完成度がさらに高まります。

レオパードも落ち着いたブラウンで垢抜け

【niko and ...】「ベルトフレアスカート」〈ヒョウ柄ブラウンプリント〉\6,600（税込）

スタイリッシュな着こなしが難しそうなレオパード柄も、ブラウンの手にかかれば垢抜けアイテムの仲間入り。明るいベージュではなく落ち着いたブラウンがベースになっていれば、柄が強すぎずに、おしゃれなテキスタイルとして楽しめそう。フレアスカートにビッグシャツを合わせたゆったりコーデも、ボトムスの柄のおかげでメリハリが生まれています。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N