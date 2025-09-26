CEZANNE（セザンヌ）の2025年冬新作コスメ情報が到着！『パールグロウハイライト』に、初雪の輝きをイメージした限定色が登場。4色パールがきらめく「SP3 スノーファンタジー」が、10月上旬より数量限定で発売されます。今回は、編集部が使用したリアルなレビュー・口コミつきでご紹介します。

セザンヌ パールグロウハイライト

商品特徴

この冬の限定色は、きらめく初雪のように儚げな透明感を演出できるカラー。



雪のように真っ白なパウダーなのに、肌にのせた瞬間に光と色を放ち「スノーファンタジー」を巻き起こす...まるで魔法のようなハイライトです♡

パレットにはブラシが付属されているので、外出先でのメイク直しにもぴったりです。

カラーバリエーション＜限定1種＞

●SP3 スノーファンタジー



冬空に舞う、初雪をイメージした幻想的なカラー。

繊細なパールが儚げで透明感のある印象に。

A：ブルー・透明感UP

黄ぐすみや赤みを抑え、涼し気な印象に。



B：ピンク・可憐さUP

チークの上から重ねたり、目頭への塗布が特におすすめ。



C：イエロー・華やかさUP

ピンク（B）との合わせ使いで肌なじみが良くなります。



D：グリーン・素肌感UP

色の効果で頬の赤みをカバー。澄んだ肌印象へ。



※お使いのデバイスによって色味の見え方が異なる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

一般的なハイライトにありがちなギラギラ感はないので、日常のメイクに取り入れやすいところも気に入りました◎



粉飛びしにくく、少量でもツヤ感がしっかり出せるので、狙った箇所に入れやすいですよ♡



化粧持ちに関しては、時間が経っても乾燥が気にならず、キレイなツヤをキープ出来ました。



強く擦ると少し落ちてしまいましたが、摩擦に気をつければ化粧崩れしにくく、日常生活において落ちる心配はほとんどありません。

発売・商品情報

新作コスメを絶対に購入したいなら？

＼莵堡売で購入する

発売日当日にお店に並ぶ

ネット通販（オンラインショップ）で購入する

近年ではネット限定商品も増えました。ただ、ネット通販で購入を検討されてる方は年々増えているので、人気のブランドで人気アイテムの場合、WEBサイトすら開けずに数分で完売ということも。



通販サイトの会員登録を事前に済ませておくのはもちろん、公式サイトやドラックストアの通販サイトなど様々な通販サイトで同時に発売開始されるケースもありますので、販売されるサイトを全て確認しておきましょう。

どの通販サイトで買うべきなの？

仝式通販

ブランドのファンで、よくそのブランドでお買い物をするのであれば公式サイトで購入するのが一番です。公式サイト限定で先行発売や限定商品を販売していたり、公式サイト購入特典のおまけ（ノベルティ）がついてくるブランドもあります。



ただ、今回の商品だけを買いたい場合などは、ポイントの付与があっても還元できずに勿体ないので向いていないかもしれません。

百貨店ネット通販(オンラインショップ)サイト

各百貨店が運営しているオンラインショップで購入するという方法もあります。



代表的な通販サイトがこちらのサイトです。

●三越・伊勢丹（ISETAN BEAUTY online）



百貨店が運営しているので、安心してお買い物が楽しめますね。コスメ以外の商品も百貨店で購入する可能性がある方は、ポイントも付与されますので百貨店公式オンラインショップでの購入をおすすめします。

Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなど

ふぉーちゅんとは？