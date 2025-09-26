CEZANNE（セザンヌ）の2025年冬新作コスメ情報が到着！『パールグロウハイライト』に、初雪の輝きをイメージした限定色が登場。4色パールがきらめく「SP3 スノーファンタジー」が、10月上旬より数量限定で発売されます。今回は、編集部が使用したリアルなレビュー・口コミつきでご紹介します。

CEZANNE（セザンヌ）2025年冬新作コスメ

『セザンヌ　パールグロウハイライト』　限定色
CEZANNE（セザンヌ）の2025年冬新作コスメ情報が到着！

肌の内側から発光したような濡れツヤ感を演出する『セザンヌ　パールグロウハイライト』から、限定色が登場。

“初雪の輝き”をテーマにした「SP3 スノーファンタジー」が、2025年10月上旬より数量限定で発売されます。
※公式オンラインストアでは2025年10月8日（水）取扱い開始
※店舗により発売開始日が異なります。

今回は、ふぉーちゅん編集部が実際に使用したリアルなレビュー・口コミも合わせてご紹介します。

CEZANNE（セザンヌ）ってどんなブランド？

CEZANNE（セザンヌ）は「ずっと安心、ずっとキレイ。」をスローガンに、毎日使い続けられる品質と価格にこだわり、安心、安全を一番に考えるトータルメイクブランド。

「高品質でお求めやすい価格の化粧品を日本の女性に提供したい」という思いから、1964年に誕生しました。

そんなCEZANNE（セザンヌ）の人気アイテムのひとつが『セザンヌ　パールグロウハイライト』。

2018年の発売開始時にはSNSで話題となり、完売店が続出。店頭から消えて入手できないことから、“幻のハイライト”と呼ばれました♡

そんな『セザンヌ　パールグロウハイライト』からこの冬だけの限定色が登場。

きらめく初雪のように、儚げな透明感を与えてくれる「SP3 スノーファンタジー」から目が離せません♡

セザンヌ　パールグロウハイライト

『セザンヌ　パールグロウハイライト』　限定色
CEZANNE（セザンヌ）の大人気ハイライトから、冬空に舞う初雪の輝きをイメージした限定色がお目見え。

商品特徴

『セザンヌ　パールグロウハイライト』　限定色
ぎっしり入った高輝度パールで、濡れツヤ肌を演出できると人気の『セザンヌ　パールグロウハイライト』。

『セザンヌ　パールグロウハイライト』　限定色
この冬の限定色は、きらめく初雪のように儚げな透明感を演出できるカラー。

雪のように真っ白なパウダーなのに、肌にのせた瞬間に光と色を放ち「スノーファンタジー」を巻き起こす...まるで魔法のようなハイライトです♡
『セザンヌ　パールグロウハイライト』　限定色
肌の上で色を放つ、4色のハイライトが入っているのが特徴。

ブルー、ピンク、イエロー、グリーンの4色がオーラのようなツヤを放ち、目を惹くような華やかさを演出できます。

また、4色すべてを混ぜて使うほか、単色で使ったり、2色を合わせ使いしたりするのもOK。

なりたい肌印象や肌悩みに合わせて自由自在に使えますよ。
『セザンヌ　パールグロウハイライト』　限定色
セザンヌ　パールグロウハイライト』シリーズならではの、高輝度なパールがぎっしり詰まっていることも魅力。

まるで光のヴェールがかかったような濡れツヤ感を演出し、明るい肌印象を長時間キープします。
『セザンヌ　パールグロウハイライト』　限定色
また、4種の美容保湿成分*が配合されているのも嬉しいポイントです。

* ヒアルロン酸Na・ラベンダー花エキス・カミツレ花エキス・ローズマリー葉エキス：すべて保湿
『セザンヌ　パールグロウハイライト』　限定色
パレットにはブラシが付属されているので、外出先でのメイク直しにもぴったりです。

カラーバリエーション＜限定1種＞

SP3 スノーファンタジー
●SP3 スノーファンタジー

冬空に舞う、初雪をイメージした幻想的なカラー。
繊細なパールが儚げで透明感のある印象に。
SP3 スノーファンタジー
A：ブルー・透明感UP
黄ぐすみや赤みを抑え、涼し気な印象に。

B：ピンク・可憐さUP
チークの上から重ねたり、目頭への塗布が特におすすめ。

C：イエロー・華やかさUP
ピンク（B）との合わせ使いで肌なじみが良くなります。

D：グリーン・素肌感UP
色の効果で頬の赤みをカバー。澄んだ肌印象へ。
※お使いのデバイスによって色味の見え方が異なる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

SP3 スノーファンタジー
セザンヌ　パールグロウハイライト』の限定色「SP3 スノーファンタジー」を実際に使ってみました！

やわらかくしっとりとした粉質で肌に密着し、肌の内側から発光したような濡れツヤ感を演出できます。

ぎっしり入った微細なパールは、控えめなきらめきで華やかな印象に。
ひと塗りで肌がパッと明るく見えて、透明感がUPしたように感じました。

また、光の反射で毛穴が目立ちにくくなったように感じられるのも嬉しいポイント♡
SP3 スノーファンタジー
一般的なハイライトにありがちなギラギラ感はないので、日常のメイクに取り入れやすいところも気に入りました◎

粉飛びしにくく、少量でもツヤ感がしっかり出せるので、狙った箇所に入れやすいですよ♡

化粧持ちに関しては、時間が経っても乾燥が気にならず、キレイなツヤをキープ出来ました。

強く擦ると少し落ちてしまいましたが、摩擦に気をつければ化粧崩れしにくく、日常生活において落ちる心配はほとんどありません。

発売・商品情報

ブランド名：CEZANNE（セザンヌ
商品名：セザンヌ　パールグロウハイライト
種類：限定1種
価格：847円（税込）※編集部調べ

EC発売日：2025年10月8日（水）※公式オンラインストアにて
店舗発売日：2025年10月上旬 ※プラザ一部店舗にて
　　　　　　2025年10月下旬 ※一部店舗にて
※店舗により発売開始日が異なります。

『セザンヌ　パールグロウハイライト』
セザンヌ　パールグロウハイライト』の限定色で透明感をGET♡

『セザンヌ　パールグロウハイライト』　限定色
いかがでしたか？今回はCEZANNE（セザンヌ）の2025年冬新作コスメ『セザンヌ　パールグロウハイライト』の限定色をご紹介しました。

冬空に舞う初雪の輝きをイメージした「SP3 スノーファンタジー」は、儚げな透明感を演出できるところが魅力♡

4色入りなので、なりたい印象や肌悩みにあわせて使えるところも良いですよね！

2025年10月上旬より数量限定で発売されますので、気になった方はぜひお早めに。
※公式オンラインストアでは2025年10月8日（水）より取扱い開始
※店舗により発売開始日が異なります。

