セザンヌ25年冬コスメ｜大人気『パールグロウハイライト』の限定新色「スノーファンタジー」をレビュー！
CEZANNE（セザンヌ）の2025年冬新作コスメ情報が到着！『パールグロウハイライト』に、初雪の輝きをイメージした限定色が登場。4色パールがきらめく「SP3 スノーファンタジー」が、10月上旬より数量限定で発売されます。今回は、編集部が使用したリアルなレビュー・口コミつきでご紹介します。
CEZANNE（セザンヌ）2025年冬新作コスメ
こんにちは、ふぉーちゅん編集部です。
CEZANNE（セザンヌ）の2025年冬新作コスメ情報が到着！
肌の内側から発光したような濡れツヤ感を演出する『セザンヌ パールグロウハイライト』から、限定色が登場。
“初雪の輝き”をテーマにした「SP3 スノーファンタジー」が、2025年10月上旬より数量限定で発売されます。
※公式オンラインストアでは2025年10月8日（水）取扱い開始
※店舗により発売開始日が異なります。
今回は、ふぉーちゅん編集部が実際に使用したリアルなレビュー・口コミも合わせてご紹介します。
CEZANNE（セザンヌ）ってどんなブランド？
CEZANNE（セザンヌ）は「ずっと安心、ずっとキレイ。」をスローガンに、毎日使い続けられる品質と価格にこだわり、安心、安全を一番に考えるトータルメイクブランド。
「高品質でお求めやすい価格の化粧品を日本の女性に提供したい」という思いから、1964年に誕生しました。
そんなCEZANNE（セザンヌ）の人気アイテムのひとつが『セザンヌ パールグロウハイライト』。
2018年の発売開始時にはSNSで話題となり、完売店が続出。店頭から消えて入手できないことから、“幻のハイライト”と呼ばれました♡
そんな『セザンヌ パールグロウハイライト』からこの冬だけの限定色が登場。
きらめく初雪のように、儚げな透明感を与えてくれる「SP3 スノーファンタジー」から目が離せません♡
セザンヌ パールグロウハイライト
CEZANNE（セザンヌ）の大人気ハイライトから、冬空に舞う初雪の輝きをイメージした限定色がお目見え。
商品特徴
ぎっしり入った高輝度パールで、濡れツヤ肌を演出できると人気の『セザンヌ パールグロウハイライト』。
この冬の限定色は、きらめく初雪のように儚げな透明感を演出できるカラー。
雪のように真っ白なパウダーなのに、肌にのせた瞬間に光と色を放ち「スノーファンタジー」を巻き起こす...まるで魔法のようなハイライトです♡
肌の上で色を放つ、4色のハイライトが入っているのが特徴。
ブルー、ピンク、イエロー、グリーンの4色がオーラのようなツヤを放ち、目を惹くような華やかさを演出できます。
また、4色すべてを混ぜて使うほか、単色で使ったり、2色を合わせ使いしたりするのもOK。
なりたい肌印象や肌悩みに合わせて自由自在に使えますよ。
『セザンヌ パールグロウハイライト』シリーズならではの、高輝度なパールがぎっしり詰まっていることも魅力。
まるで光のヴェールがかかったような濡れツヤ感を演出し、明るい肌印象を長時間キープします。
また、4種の美容保湿成分*が配合されているのも嬉しいポイントです。
* ヒアルロン酸Na・ラベンダー花エキス・カミツレ花エキス・ローズマリー葉エキス：すべて保湿
パレットにはブラシが付属されているので、外出先でのメイク直しにもぴったりです。
カラーバリエーション＜限定1種＞
●SP3 スノーファンタジー
冬空に舞う、初雪をイメージした幻想的なカラー。
繊細なパールが儚げで透明感のある印象に。
A：ブルー・透明感UP
黄ぐすみや赤みを抑え、涼し気な印象に。
B：ピンク・可憐さUP
チークの上から重ねたり、目頭への塗布が特におすすめ。
C：イエロー・華やかさUP
ピンク（B）との合わせ使いで肌なじみが良くなります。
D：グリーン・素肌感UP
色の効果で頬の赤みをカバー。澄んだ肌印象へ。
※お使いのデバイスによって色味の見え方が異なる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ
『セザンヌ パールグロウハイライト』の限定色「SP3 スノーファンタジー」を実際に使ってみました！
やわらかくしっとりとした粉質で肌に密着し、肌の内側から発光したような濡れツヤ感を演出できます。
ぎっしり入った微細なパールは、控えめなきらめきで華やかな印象に。
ひと塗りで肌がパッと明るく見えて、透明感がUPしたように感じました。
また、光の反射で毛穴が目立ちにくくなったように感じられるのも嬉しいポイント♡
一般的なハイライトにありがちなギラギラ感はないので、日常のメイクに取り入れやすいところも気に入りました◎
粉飛びしにくく、少量でもツヤ感がしっかり出せるので、狙った箇所に入れやすいですよ♡
化粧持ちに関しては、時間が経っても乾燥が気にならず、キレイなツヤをキープ出来ました。
強く擦ると少し落ちてしまいましたが、摩擦に気をつければ化粧崩れしにくく、日常生活において落ちる心配はほとんどありません。
発売・商品情報
ブランド名：CEZANNE（セザンヌ）
商品名：セザンヌ パールグロウハイライト
種類：限定1種
価格：847円（税込）※編集部調べ
EC発売日：2025年10月8日（水）※公式オンラインストアにて
店舗発売日：2025年10月上旬 ※プラザ一部店舗にて
2025年10月下旬 ※一部店舗にて
※店舗により発売開始日が異なります。
新作コスメを絶対に購入したいなら？
人気ブランドの限定アイテムは事前予約で即完売してしまい、発売の時期を逃すと一生手に入らないため競争率の高いものになっています。定番商品の場合は完売しても追加発売がありますが、長期間売り切れてしまう可能性が高いので早めにチェックしておきましょう。
プチプラ・ドラコスは、ブランドにもよりますが購入方法が3種類あります。いち早く購入方法の情報を入手して確実に手に入れられるように、事前に購入方法を確認しましょう。
＼莵堡売で購入する
プチプラ・ドラコスブランドは、ある一部の店舗やネット通販で先行発売を実施している場合があります。特にロフトやプラザ、東急ハンズといったバラエティショップで先行発売をしていることが多くあります。
3つの購入方法の中では一番確実に購入できて他の人よりも先に手に入るのでおすすめです。
先行発売がある商品かどうかは、前述している商品情報をご覧ください。
発売日当日にお店に並ぶ
先行販売分で購入できなかった場合でも、プチプラ・ドラコスは、ブランドにもよりますが全国発売でしっかりと在庫を持っていることがほとんどなので発売日当日にお店に出向きましょう。
ただ、人気な商品やカラーはすぐに売り切れてしまう可能性もあるので、確実に手に入れたいのであれば、早めにお店に足を運ぶことをおすすめします。
プチプラ・ドラコスは、お店によって店頭発売の日時が数日前後する場合がありますので、お近くのお店を何店舗か調べておくと良いかもしれません。
ネット通販（オンラインショップ）で購入する
近年ではネット限定商品も増えました。ただ、ネット通販で購入を検討されてる方は年々増えているので、人気のブランドで人気アイテムの場合、WEBサイトすら開けずに数分で完売ということも。
通販サイトの会員登録を事前に済ませておくのはもちろん、公式サイトやドラックストアの通販サイトなど様々な通販サイトで同時に発売開始されるケースもありますので、販売されるサイトを全て確認しておきましょう。
どの通販サイトで買うべきなの？
仝式通販
ブランドのファンで、よくそのブランドでお買い物をするのであれば公式サイトで購入するのが一番です。公式サイト限定で先行発売や限定商品を販売していたり、公式サイト購入特典のおまけ（ノベルティ）がついてくるブランドもあります。
ただ、今回の商品だけを買いたい場合などは、ポイントの付与があっても還元できずに勿体ないので向いていないかもしれません。
百貨店ネット通販(オンラインショップ)サイト
各百貨店が運営しているオンラインショップで購入するという方法もあります。
代表的な通販サイトがこちらのサイトです。
●三越・伊勢丹（ISETAN BEAUTY online）
百貨店が運営しているので、安心してお買い物が楽しめますね。コスメ以外の商品も百貨店で購入する可能性がある方は、ポイントも付与されますので百貨店公式オンラインショップでの購入をおすすめします。
Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなど
最近では、Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなどの通販サイトでも、ブランドの公式オンラインショップが出店されている場合があります。また、ロフトや東急ハンズ、各ドラックストア運営の通販サイトなどでも販売されている場合が多いのでご自身にあった通販サイトを選んでください。
プチプラ・ドラコスの商品の中には販売店舗によって価格が異なる場合がありますので、価格がオープンプライスの場合は、いくつかのサイトを比較すると良いかもしれません。
加えて、メルカリやヤフオクなどで転売商品が高値で販売されているケースもありますので購入の際は注意をしましょう。
『セザンヌ パールグロウハイライト』の限定色で透明感をGET♡
いかがでしたか？今回はCEZANNE（セザンヌ）の2025年冬新作コスメ『セザンヌ パールグロウハイライト』の限定色をご紹介しました。
冬空に舞う初雪の輝きをイメージした「SP3 スノーファンタジー」は、儚げな透明感を演出できるところが魅力♡
4色入りなので、なりたい印象や肌悩みにあわせて使えるところも良いですよね！
2025年10月上旬より数量限定で発売されますので、気になった方はぜひお早めに。
※公式オンラインストアでは2025年10月8日（水）より取扱い開始
※店舗により発売開始日が異なります。
ふぉーちゅんでは人気のプチプラコスメやドラコス、デパコスなど、未発売の新作コスメや限定アイテムをいち早くレビューしています。
今回ご紹介した商品のほかにも、2025年秋冬コスメの最新情報を更新しているので、あわせてチェックしてみてください♡
ふぉーちゅんとは？
過去5万個以上のコスメをレビューしている、美容メディアFORTUNE（ふぉーちゅん）。
現在でも毎月150個以上のコスメを、美容資格を多数取得している美容ライター歴7年以上の編集部員が、ユーザー目線でレビューしています。
＜ふぉーちゅん編集部員取得資格一覧＞
●日本化粧品検定（コスメ検定）1級
●コスメコンシェルジュ
●顔タイプアドバイザー1級
●化粧品成分検定1級（化粧品成分上級スペシャリスト）
●日本メイクアップ知識検定試験（ベーシック）
●パーソナルカラーアナリスト（12タイプ診断）
そんな美容やコスメが大好きな編集部員が、デパコス・プチプラコスメ・海外コスメ（中国 / 韓国 / タイetc.） などの最新コスメ情報を、どこよりも速くお届け！
新作コスメ情報だけでなく、スキンケア検証やメイク動画など、様々な美容コンテンツを毎日配信しています。
あなたの「欲しい」がきっとみつかる美容メディアです♡
▶︎FORTUNE（ふぉーちゅん）編集部の編集ポリシーについては下記をご覧ください。
https://fortune-girl.com/guideline
-------------------------------------------------
【執筆】使用感は、化粧品検定1級/美容ライター歴7年以上の編集部ライターによる感想です。
