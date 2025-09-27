この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ系YouTubeチャンネル「ワンソクTube」が、納車から3ヶ月が経過した愛車「レクサス GX550 version L」の長期レビュー動画を公開した。動画では、良い点を7つ、残念な点を5つ挙げる形で、オーナーならではのリアルな使用感が語られている。



ワンソク氏はこれまでにもトヨタのランドクルーザー250、300、そしてレクサスLXと、ラダーフレーム構造を持つ大型SUVを4台も購入してきたヘビーユーザー。そんな彼が「一番気に入ってるのがこのGXかもしれない」と語るほど、GXの完成度を高く評価している。



まず満足度の高いポイントとして挙げられたのは、以下の点だ。



・見た目：「絶妙なロボ感」があるとエクステリアデザインを絶賛。特に22インチホイールとブラックのボディカラーとの一体感が所有満足度を高めているという。

・電動サイドステップ：version Lに標準装備される格納式のステップは、「ドヤァって感じになる」と特別感を演出しつつ、乗降性も向上させる実用的な装備だと評価。

・運転支援システム：渋滞時にハンズオフが可能になる「アドバンストドライブ」や、先行車追従やカーブ手前での減速を自然に行ってくれる「プロアクティブドライビングアシスト」など、最新の安全・快適装備が充実している点を高く評価した。

・快適装備：夏場に重宝する「冷蔵庫（クールボックス）」が標準装備されている点も、個人的に嬉しい機能だと語られた。



一方で、3ヶ月乗ったからこそ見えてきた残念な点も指摘された。



・後席シートベンチレーションなし：最大の不満点として挙げられたのがこれ。価格が500万円以上安い弟分のランクル250には後席ベンチレーションが装備されているのに、兄貴分のGXにないのは「兄よりすぐれた弟が存在してしまっている」と納得がいかない様子。

・走りのプルプル感：発進時など、低速域で「プルプルするような違和感を感じる振動」があると指摘。これはランクル300やLXでも感じたそうで、このパワートレイン共通の課題かもしれないと分析した。

・燃費：実燃費はリッター7.1km/Lと、予想通り「燃費は推して知るべし」という結果に。航続可能距離が400kmを切る表示になることもあり、長距離移動では給油のタイミングに気を使う必要があるとのこと。



いくつかの不満点はあるものの、唯一無二のデザインや最新の快適・安全装備がそれを上回り、総合的な満足度は非常に高いようだ。ワンソク氏は「買ってよかった」と締めくくり、GXが持つ独自の魅力を伝えている。