スターバックスでは2025年9月29日（月）より、ジェラート ピケとのコラボレーショングッズを発売。今秋は“とびきりスイートなパジャマパーティー”をテーマに、ビバレッジやグッズを通じて特別な時間を提供します。

忙しい毎日の中で心からリラックスできる“ご褒美時間”を届けたいという想いから生まれたグッズは、全国のスターバックス店舗と、公式オンラインストアで限定販売されます。ふわもこかわいいルームウェアをはじめ、靴下やトートバッグ、カップ、タンブラーなど種類豊富に揃うので、ぜひチェックしてみて♪



「gelato pique ボーダーリユーザブルカップ ミントグリーン 473ml」 800円

ジェラート ピケといえば、2色ボーダー柄！ そのデザインを取り入れたリユーザブルカップです。カラーは、ジェラート ピケとスターバックスの両ブランドのカラーにインスパイアされた、大人かわいい、ミントグリーンです。

「gelato pique リユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップベアリスタ」1751円 ※セット販売のみ。在庫が無くなった場合は、通年展開のリユーザブルカップ473mlとのセット販売（セット価格：1201円）に切り替えとなります。

コラボレー ション特別仕様のリユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップは、2色ボーダーのトップスとヘアバンドを身に着けたベアリスタ。リボン型のヘアバンドもしっかり似合っていて、いつも以上にかわいい♪

「スターバックス カードgelato pique ベアボーダー ミントグリーン」「スターバックス カードgelato pique ベア柄」※2000円以上の入金で発行可能



ピケベアがスターバックスのグリーンエプロンを着用♪ このコラボレーションのためにオリジナルで描き下されたアートがデザインされた、スターバックス カードの絵柄は2種です。どちらもGetしたいかわいらしさ♪

■GELATO PIQUE + STARBUCKS®コラボレーションアイテム

「店舗販売」概要

販売期間：2025年9月29日（月）〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）、およびオンラインストア

特設サイト：https://www.starbucks.co.jp/cafe/gelato-pique/

※ビバレッジを除く、店頭販売のコラボレーション全アイテムは、9月29日（月）〜10月1日（水）の3日間は、1名につき１点のみ購入可能

※期間中であっても各商品の在庫が無くなり次第、販売終了

※在庫についての店舗への問い合わせはご遠慮ください



「gelato pique ボーダーステンレスTOGOボトル 473ml」（ミントグリーン、モカベージュ 、ソフトピンク）各6000円

2色ボーダーのデザインを取り入れたカップ型の真空二重構造ステンレスボトル。スターバックスらしいカップ形状で、フタにはロック機能があり、ボタンを右にスライドさせて、押し込むことでフタが開きます。カラーは、ジェラート ピケとスターバックスの両ブランドにインスパイアされた3色展開。前面にはスターバックスサイレンと、コラボレーションロゴ、背面にはピケベアがプリントされています。

「gelato pique リッドカバーベアチャーム付きステンレスボトル 473ml」（ミントグリーン、モカベージュ 、ソフトピンク）各7500円

ピケベアのチャーム付きカバーが付属したステンレスボトル。リッドカバーは取り外し可能です。チャームのみを単体でキーチャームとして使用するなど、気分に合わせて使い分けができます。ボトルは、ころんとしたかわいいフォルムにサイレンロゴがエンボスで施されているほか、ピケベアやキャラメルマキアートをイメージしたオリジナルイラストがプリントされています。

「gelato pique グラスマグ 355ml」（ミントグリーン、モカベージュ 、ソフトピンク）各3500円

3色展開のシンプルな耐熱グラスマグ。ジェラート ピケらしいやわらかな色味のミントグリーン、モカベージュ、ソフトピンクで、単品でも組み合わせても使いやすいカラーばかり！ 自分ご褒美やプレゼントにぴったりです。

「gelato pique ベアスノードームボーダータンブラー 355ml」 （ミントグリーン、モカベージュ 、ソフトピンク） 各4000円

カップの底にスノードームが入っているタンブラーです。スノードームには、グリーンエプロンを着てマグカップを持ったピケベアが座っています。タンブラーを動かすと、星形のパーツがキラキラと動きます。

「gelato pique パウダーベアジャガードプルオーバー」（ミントグリーン、ホワイト 、ソフトピンク） 各1万500円

フリーサイズ、肩幅 45cm、身幅 54cm、袖丈 56.5cm、着丈 66cm

ジェラート ピケではおなじみのふわふわな着心地はそのままに、さらりとした肌触りのもこもこ素材を使用したプルオーバー。グリーンエプロンを着てマグカップを持ったピケベアと、コラボレーションロゴをジャガードで前面に大きく施し、ゆったりとした着やすいシルエットになっています。

「gelato pique パウダーベア刺繍ボーダーロングパンツ 」（ミントグリーン、モカベージュ 、ソフトピンク） 各9900円

もこもこ素材のロングパンツは、ジェラート ピケのアイコニックな2色ボーダー柄で、履きやすいストレートシルエットです。前面にはコラボレーションロゴを刺繍、後ろポケットにはグリーンエプロンを着てマグカップを持ったピケベアのアップリケ刺繍が施されています。

「gelato pique パウダーベア刺繍ボーダーソックス 」（ミントグリーン、モカベージュ 、ソフトピンク） 各3900円

2色ボーダー柄のルームソックスは、エプロンを着てマグカップを持ったピケベアのアップリケ刺繍が施されていて、ギフトにもおすすめのアイテムです。

「gelato pique パウダーベア刺繍ボーダーヘアバンド」（ミントグリーン、モカベージュ 、ソフトピンク） 各4200円

フリーサイズ 、頭周り 46cm、ヘアバンド幅 8.5cm

さらりとした肌当たりの、パウダリーなもこもこ素材を使用したヘアバンド。2色ボーダー柄のかわいいリボン型がポイントです。リボンにはコラボレーションロゴ刺繍、グリーンエプロンを着てマグカップを持ったピケベアのアップリケ刺繍が施されています。ステキな夢が見られそう♪

「gelato pique パウダーベアジャガードボーダーブランケット ミントグリーン」9900円

縦 72.5cm、横 120cm

さらりとした肌当たりの、もこもこ素材を使用したブランケット。ミントグリーンの2色ボーダーに、グリーンエプロンを着てマグカップを持ったコラボレーション仕様のピケベアと、コラボレーションロゴがジャガードで前面に大きく施されています。

「gelato pique ベアプリントボーダーポーチ ミントグリーン」4800円

小さなバッグにも入れやすいコンパクトなサイズ感のポーチです。グリーンエプロンを着てマグカップを持ったピケベアをプリントし、コラボレーションロゴが刺繍で施されています。

「gelato pique ベアプリントマチ付トートバッグ ミントグリーン」4900円

縦 41cm、横 38cm、マチ幅 12cm、持ち手長さ 60cm

しっかりとしたキャンバス生地のトートバッグで、グリーンエプロンを着てマグカップを持ったピケベアとコラボレーションロゴが前面に大きくプリントされています。マチ付きの大容量で、内側にはちょっとした小物を収納できるポケット付きなので、ちょっとしたおでかけにぴったりです。

「gelato pique パウダースタージャガードカーディガン グリーン」1万5000円

フリーサイズ、肩幅 51cm、身幅 56cm、袖丈 53.5cm、着丈 66cm

ジェラート ピケではおなじみのふわふわな感触のカーディガンが、スターバックスらしいグリーンに！ 袖口と裾には星のモチーフ、胸元にはグリーンエプロンを着てマグカップを持ったピケベア、さらには背中に大きなスターバックスサイレンをジャガードで施した、スペシャルなデザインです。

立体的なボタンのデザインには、スターバックスとジェラート ピケの両ブランドのイニシャルであるＳ・ＢとＧ・Ｐの文字とサイレンマークを取り入れた、細部までこだわりの詰まったアイテムです。

「gelato pique パウダースタージャガードソックス グリーン」3900円

フリーサイズ、はき口幅 16.5cm、はき口〜かかと丈 24cm、足裏長さ 20cm



ふわもごルームソックスもスターバックスらしいグリーンに！ たくさんの星のモチーフがジャガードで散りばめられ、サイドにはコラボレーションロゴが刺繍で施されています。ギフトにもおすすめのアイテムです。

「gelato pique ベア柄カットソーシャツ アイボリー」9900円

フリーサイズ、肩幅 42cm、身幅 55cm、袖丈 56cm、着丈 70cm

「gelato pique ベア柄カットソーショートパンツ アイボリー」7000円

フリーサイズ 、ウエスト 68cm、股上 32cm、股下 9cm、裾巾 31cm

なめらかな肌触りの総柄シャツとショートパンツ。今回のコラボレーションのために描き下ろされたイラストには、スターバックスのチョコレートチャンククッキーやキャラメルマキアートをイメージしたモチーフ、そしてグリーンエプロン姿でマグカップを抱えるピケベアが描かれています。

ゆったりとしたシルエットのシャツは、ボタンとパイピングにスターバックスグリーンを効かせ、胸ポケットにはコラボレーションロゴが刺繍で施されています。ジェラート ピケ×スターバックスに包まれて、ゆったりした時間が過ごせそう。

「gelato pique ベア柄ポーチ アイボリー」4800円

「gelato pique ベア柄トートバッグ アイボリー」4500円

グリーンエプロンを着てマグカップを持ったピケベアの総柄にスターバックスグリーンが配された、コンパクトなポーチと、キャンバス生地のトートバッグです。A4サイズの書類やPCがピッタリ入るトートバッグに、ポーチを忍ばせて、おでかけを楽しんで♪

「gelato pique ジェラートベアティッシュケース」1万5000円

縦 39cm、横（腕含む最大巾） 36cm、奥行 39cm

一度味わったら離れることができないふんわり、もこもこな素材を使用したぬいぐるみ型のティッシュケース。グリーンエプロンを着てマグカップを持ったピケベアのイラストをリアルに再現されています。ティッシュを入れなくても自立するので、ぬいぐるみとしてもお部屋に飾れそう♪

※ソフトパックのティッシュペーパー専用のティッシュケースになります。

「gelato pique マルチケース付きスターバックス カード モカベージュ（入金済み）」3980円

スターバックス カードとマルチケースがセットになっています。マルチケースはスターバックス カードはもちろん、小物入れとして使えますよ。リングが付いているので、バッグなどのアイテムとコーディネートを楽しむのもおすすめです！

そのほかピケベアの絵柄がかわいい「デジタル スターバックス カード ギフト」3種や「Starbucks eGift」5種もラインナップされています。今しか出合えないキュンとするアイテムをぜひチェックしてみて。



■GELATO PIQUE + STARBUCKS®コラボレーションアイテム

「公式オンラインストア販売」概要

販売期間：2025年9月29日（月）〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所：スターバックス公式オンラインストア

特設サイト：https://www.starbucks.co.jp/cafe/gelato-pique/

※在庫について電話での問い合わせはご遠慮ください

※9月29日（月）6時頃の販売開始を予定（販売時間は前後する可能性があります）

※9月29日（月）は、一会計あたり各商品1点のみ購入可能

※期間中であっても各商品の在庫が無くなり次第、販売終了

※オンラインストアへのアクセスが集中した際には、オンライン上の「待合室」に誘導し、順番にオンラインストアへ案内されます。順番になると、自動的に画面が切り替わりますので、そのままお待ちください。ただし、販売初日の6時前にサイトで待機した場合は、先着順ではありません



