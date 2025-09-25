【スタバ新作・グッズ】ふわふわ、もこもこ！ ジェラピケ×スタバのコラボアイテムが9月29日（月）から発売！ パジャマやステンレスボトルなど
スターバックス×GELATO PIQUE が初のコラボレーション！
スターバックスでは2025年9月29日（月）より、ジェラート ピケとのコラボレーショングッズを発売。今秋は“とびきりスイートなパジャマパーティー”をテーマに、ビバレッジやグッズを通じて特別な時間を提供します。
忙しい毎日の中で心からリラックスできる“ご褒美時間”を届けたいという想いから生まれたグッズは、全国のスターバックス店舗と、公式オンラインストアで限定販売されます。ふわもこかわいいルームウェアをはじめ、靴下やトートバッグ、カップ、タンブラーなど種類豊富に揃うので、ぜひチェックしてみて♪
全国のスターバックス店舗で購入できるアイテムは？
ジェラート ピケといえば、2色ボーダー柄！ そのデザインを取り入れたリユーザブルカップです。カラーは、ジェラート ピケとスターバックスの両ブランドのカラーにインスパイアされた、大人かわいい、ミントグリーンです。
コラボレー ション特別仕様のリユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップは、2色ボーダーのトップスとヘアバンドを身に着けたベアリスタ。リボン型のヘアバンドもしっかり似合っていて、いつも以上にかわいい♪
ピケベアがスターバックスのグリーンエプロンを着用♪ このコラボレーションのためにオリジナルで描き下されたアートがデザインされた、スターバックス カードの絵柄は2種です。どちらもGetしたいかわいらしさ♪
■GELATO PIQUE + STARBUCKS®コラボレーションアイテム
「店舗販売」概要
販売期間：2025年9月29日（月）〜 ※在庫がなくなり次第終了
販売場所：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）、およびオンラインストア
特設サイト：https://www.starbucks.co.jp/cafe/gelato-pique/
※ビバレッジを除く、店頭販売のコラボレーション全アイテムは、9月29日（月）〜10月1日（水）の3日間は、1名につき１点のみ購入可能
※期間中であっても各商品の在庫が無くなり次第、販売終了
※在庫についての店舗への問い合わせはご遠慮ください
スターバックス公式オンラインストアで購入できるアイテムは？
2色ボーダーのデザインを取り入れたカップ型の真空二重構造ステンレスボトル。スターバックスらしいカップ形状で、フタにはロック機能があり、ボタンを右にスライドさせて、押し込むことでフタが開きます。カラーは、ジェラート ピケとスターバックスの両ブランドにインスパイアされた3色展開。前面にはスターバックスサイレンと、コラボレーションロゴ、背面にはピケベアがプリントされています。
ピケベアのチャーム付きカバーが付属したステンレスボトル。リッドカバーは取り外し可能です。チャームのみを単体でキーチャームとして使用するなど、気分に合わせて使い分けができます。ボトルは、ころんとしたかわいいフォルムにサイレンロゴがエンボスで施されているほか、ピケベアやキャラメルマキアートをイメージしたオリジナルイラストがプリントされています。
3色展開のシンプルな耐熱グラスマグ。ジェラート ピケらしいやわらかな色味のミントグリーン、モカベージュ、ソフトピンクで、単品でも組み合わせても使いやすいカラーばかり！ 自分ご褒美やプレゼントにぴったりです。
カップの底にスノードームが入っているタンブラーです。スノードームには、グリーンエプロンを着てマグカップを持ったピケベアが座っています。タンブラーを動かすと、星形のパーツがキラキラと動きます。
ジェラート ピケではおなじみのふわふわな着心地はそのままに、さらりとした肌触りのもこもこ素材を使用したプルオーバー。グリーンエプロンを着てマグカップを持ったピケベアと、コラボレーションロゴをジャガードで前面に大きく施し、ゆったりとした着やすいシルエットになっています。
もこもこ素材のロングパンツは、ジェラート ピケのアイコニックな2色ボーダー柄で、履きやすいストレートシルエットです。前面にはコラボレーションロゴを刺繍、後ろポケットにはグリーンエプロンを着てマグカップを持ったピケベアのアップリケ刺繍が施されています。
2色ボーダー柄のルームソックスは、エプロンを着てマグカップを持ったピケベアのアップリケ刺繍が施されていて、ギフトにもおすすめのアイテムです。
さらりとした肌当たりの、パウダリーなもこもこ素材を使用したヘアバンド。2色ボーダー柄のかわいいリボン型がポイントです。リボンにはコラボレーションロゴ刺繍、グリーンエプロンを着てマグカップを持ったピケベアのアップリケ刺繍が施されています。ステキな夢が見られそう♪
さらりとした肌当たりの、もこもこ素材を使用したブランケット。ミントグリーンの2色ボーダーに、グリーンエプロンを着てマグカップを持ったコラボレーション仕様のピケベアと、コラボレーションロゴがジャガードで前面に大きく施されています。
小さなバッグにも入れやすいコンパクトなサイズ感のポーチです。グリーンエプロンを着てマグカップを持ったピケベアをプリントし、コラボレーションロゴが刺繍で施されています。
しっかりとしたキャンバス生地のトートバッグで、グリーンエプロンを着てマグカップを持ったピケベアとコラボレーションロゴが前面に大きくプリントされています。マチ付きの大容量で、内側にはちょっとした小物を収納できるポケット付きなので、ちょっとしたおでかけにぴったりです。
ジェラート ピケではおなじみのふわふわな感触のカーディガンが、スターバックスらしいグリーンに！ 袖口と裾には星のモチーフ、胸元にはグリーンエプロンを着てマグカップを持ったピケベア、さらには背中に大きなスターバックスサイレンをジャガードで施した、スペシャルなデザインです。
立体的なボタンのデザインには、スターバックスとジェラート ピケの両ブランドのイニシャルであるＳ・ＢとＧ・Ｐの文字とサイレンマークを取り入れた、細部までこだわりの詰まったアイテムです。
ふわもごルームソックスもスターバックスらしいグリーンに！ たくさんの星のモチーフがジャガードで散りばめられ、サイドにはコラボレーションロゴが刺繍で施されています。ギフトにもおすすめのアイテムです。
なめらかな肌触りの総柄シャツとショートパンツ。今回のコラボレーションのために描き下ろされたイラストには、スターバックスのチョコレートチャンククッキーやキャラメルマキアートをイメージしたモチーフ、そしてグリーンエプロン姿でマグカップを抱えるピケベアが描かれています。
ゆったりとしたシルエットのシャツは、ボタンとパイピングにスターバックスグリーンを効かせ、胸ポケットにはコラボレーションロゴが刺繍で施されています。ジェラート ピケ×スターバックスに包まれて、ゆったりした時間が過ごせそう。
グリーンエプロンを着てマグカップを持ったピケベアの総柄にスターバックスグリーンが配された、コンパクトなポーチと、キャンバス生地のトートバッグです。A4サイズの書類やPCがピッタリ入るトートバッグに、ポーチを忍ばせて、おでかけを楽しんで♪
一度味わったら離れることができないふんわり、もこもこな素材を使用したぬいぐるみ型のティッシュケース。グリーンエプロンを着てマグカップを持ったピケベアのイラストをリアルに再現されています。ティッシュを入れなくても自立するので、ぬいぐるみとしてもお部屋に飾れそう♪
※ソフトパックのティッシュペーパー専用のティッシュケースになります。
スターバックス カードとマルチケースがセットになっています。マルチケースはスターバックス カードはもちろん、小物入れとして使えますよ。リングが付いているので、バッグなどのアイテムとコーディネートを楽しむのもおすすめです！
そのほかピケベアの絵柄がかわいい「デジタル スターバックス カード ギフト」3種や「Starbucks eGift」5種もラインナップされています。今しか出合えないキュンとするアイテムをぜひチェックしてみて。
■GELATO PIQUE + STARBUCKS®コラボレーションアイテム
「公式オンラインストア販売」概要
販売期間：2025年9月29日（月）〜 ※在庫がなくなり次第終了
販売場所：スターバックス公式オンラインストア
特設サイト：https://www.starbucks.co.jp/cafe/gelato-pique/
※在庫について電話での問い合わせはご遠慮ください
※9月29日（月）6時頃の販売開始を予定（販売時間は前後する可能性があります）
※9月29日（月）は、一会計あたり各商品1点のみ購入可能
※期間中であっても各商品の在庫が無くなり次第、販売終了
※オンラインストアへのアクセスが集中した際には、オンライン上の「待合室」に誘導し、順番にオンラインストアへ案内されます。順番になると、自動的に画面が切り替わりますので、そのままお待ちください。ただし、販売初日の6時前にサイトで待機した場合は、先着順ではありません
Text：鳥羽美咲
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。