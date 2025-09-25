この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「国債＝安全資産という常識が崩れ始めている！イギリスで起こっている経済危機について紹介します！」と題した動画で、イギリスの経済危機が話題となる中で「実はこれは日本も決して他人事ではない」と強調し、国債神話の危うさと世界的な金利上昇、その影響が世界中の投資家にどう関わるかを詳しく語った。



宮脇氏は「イギリスだけの問題ではないんですよね。今、世界的に金利が上昇していて、アメリカや日本も長期債の金利が上がってきている」と、他国にも広がるリスクを強調。不安定な国債市場や急騰する金利の背景を解説し、「国債イコール安全資産っていうのは、昔の話でその常識が実は崩れ始めている」と投資家の常識に警鐘を鳴らした。



さらに、イギリスの30年物国債（イールド）が1998年以来の高水準である5.7％に達し、イングランド銀行が利下げを継続しても長期金利は下がらないという「ちぐはぐ」な金融政策の現実を分析。「イギリスのような国は、投資家を引き付けるためにもっと高い金利を提示せざるを得なくなる」と世界の資金の流れを解説した。



また、「日本も似たような状態があり、決して他人事ではありません」と述べ、「日銀が金融緩和を続けているが、この状態が永遠に続くわけではなく、今後本格的な利上げに転じれば、イギリスのようなコントロール不能な長期金利急騰が日本でも起こる可能性がある」と日本の投資家に向けてもリスクを指摘。「私たちの生活や資産にも影響を及ぼすかもしれない」と繰り返し注意を促した。



対策として、金利の変動による債券価格への影響（デュレーションリスク）、ポートフォリオの債券構成の見直し、そして「政府と中央銀行の信頼性を監視する」ことの重要性を解説。「市場が最も重視をするのは、政策の一貫性、そして信頼性」とし、分散投資や実物資産（不動産や金・銀など）の組み込みも提案した。



終盤では「自分が持っている債券部分の比率や長短バランス、政府・中央銀行の信頼性にも注目し、今一度ポートフォリオを見直していただきたい」と、動画を締めくくった。