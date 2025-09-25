インテリアとしても使えるのが良い！立体感がおしゃれな100均アロマグッズ

100均では珍しいタイプのアロマグッズをセリアで発見しました！今回紹介するのは『ウッドアロマフラワースタンド』。組み立てることで立体的なインテリアとしても楽しめるアロマグッズです。オイルを垂らすことで香りがお部屋に広がります！花瓶に入ったお花のようなデザインがとても可愛いですよ♡

商品情報

商品名：ウッドアロマフラワースタンド

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：全長10cm

販売ショップ：セリア

インテリアとしても映える♡セリアの『ウッドアロマフラワースタンド』

木製のインテリアやアロマグッズが充実するセリア。またしても気になる商品を発見しました！

今回紹介するのは『ウッドアロマフラワースタンド』という商品。アロマオイルを垂らして香りを楽しむためのアロマグッズです。

価格は110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、インテリアグッズ売り場に陳列されていました。

2つのパーツを組み立てることでスタンドになります。溝に合わせて十字にはめ込むだけなので簡単です。

しかも、木製なので廃棄する際も手間にならないのが嬉しいです。

花瓶に入ったお花のようなデザインがたまりません♡

インテリアとしても映える可愛らしいデザインで、置きっぱなしにしておいてもおしゃれです♡

また、全長約10cmとサイズが小ぶりなので、玄関先の棚の上などにも置きやすいです。

アロマオイルを使う場合は、受け皿などの上に置いて使うのがいいと思います◎

アロマオイルを垂らせばお部屋中に香りが広がる！

アロマオイルを数滴垂らして浸み込ませることで、香りがお部屋中に広がります。

リビングや寝室、お手洗い、洗面所など、あらゆる場所で使いやすいです！

ぬくもりのある素材とデザインなので、秋から冬にかけての季節にもぴったりだと思います。

今回はセリアで見つけた『ウッドアロマフラワースタンド』を紹介しました。

100円ショップにはさまざまなアロマグッズがありますが、こういったアイテムは珍しいなと思いました！立体感があり凝ったデザインなので、シンプルなアロマグッズにマンネリ…という方にもおすすめです。

気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。