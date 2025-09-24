【ゾッとする話】バーに現れた“人たらし”の近藤さん…だが、彼が帰ると記憶から消えてしまう【作者に聞く】
「怖かったら一杯無料」を謳い文句に、実話ホラーを語ってくれる客を待つスナックの店主でシナリオライターのエミ。霊感ゼロにもかかわらず、彼女のもとには次々と怖い話が集まってくる。そんな珠玉の怖い話を1話完結で展開する漫画「丑三つ時、コワい話はこのBarで」は、フジテレビ「ほんとにあった怖い話」や「呪怨 THE LIVE」の脚本家でもある原作者・穂科エミさんが集めた実話がもとになっているという。
今回は、第5話「近藤さん」の前編を紹介するとともに、原作者の穂科エミさんと漫画を担当している近原さんの二人に話を聞いた。
今回エミの店を訪れていたのは、1話にも登場した老舗ゲイバーの美和ママ。美和ママは「よいネタがある」と、近隣の店で話題になっている不思議な人物「近藤さん」の話をし始めた。一見、人当たりも羽振りもよいという「近藤さん」だが、彼が店を後にするとなぜか顔も姿も話した内容も思い出せないという。そんな話をしていると、一人の客がやってきた。彼は「近藤と申します」と名乗り…。
■作者二人が語る都市伝説の魅力
原作者である穂科エミさんと漫画を手がける近原さんに、制作秘話などを聞いた。
5話も実話がベースになっているが、この話を聞いたときの感想について、穂科さんは「印象は強かったはずなのに名前以外全く思い出せないお客様…というのがすごくおもしろいなと思いました。霊なのか、生霊なのか、はたまた怪異なのか…こういう都市伝説みたいなエピソードにすごく興味があります」と語る。
5話の漫画を読んでみてどうか尋ねると、穂科さんは「何を考えているかわからない、全く感情が見えない近藤さんの優しい笑顔が『絶対何か来るぞ…』と思わせてくれて、ゾワゾワしました」と話す。
近原さんは漫画を描くにあたり5話のストーリーを見たとき、どのように思ったか尋ねると、「人伝てに広まる真意の曖昧な都市伝説系のお話は、創造力が掻き立てられてワクワクするのでとても大好きです。禁忌やタブー事は不安と期待を煽りますし、不特定多数の人たちが集まるバーとの相性も最高によいと思いました」と語った。
「丑三つ時、コワい話はこのBarで」は、穂科さんが人から聞いた話や、穂科さん自身の実体験がもとになっているため、「本当にこんなことが!?」と考えながら読むと、より一層怖くて引き込まれる。近々、書籍も発売される予定だという。
