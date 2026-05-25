えっ、ホントに【しまむら】！？ デザインで差がつく♡「おしゃれスウェパン」

リラックス感のある穿き心地が魅力的なスウェットパンツ。「部屋着っぽく見えそう……」「手抜きに見えない？」と不安な人におすすめしたいのは、ひと癖きいたデザインで周りと差がつく【しまむら】のアイテム。楽ちんおしゃれを狙いたい人の即戦力として活躍しそうです。

周りと差がつくフリルデザイン

【しまむら】「サイドフリルSWPTフル」\1,639（税込）

両サイドのフリルがフェミニンなムードを演出。スポーティな雰囲気も甘い要素も持ち合わせたスウェットパンツは、周りと差がつくおしゃれを楽しみたい人にうってつけ。@azusa._.yuituruiさんも「大好物で愛用中」とお気に入りの様子。ワイドすぎないシルエットで、スタイリングもしやすそうです。

個性派レース切り替えで部屋着っぽさを払拭

【しまむら】「レースキリカエスウェットP」\1,.639（税込）

レース切り替えデザインが抜け感を与え、個性的な着こなしを楽しめるスウェットパンツ。エレガントな雰囲気をまとって、部屋着っぽさも手抜き感も払拭できそうです。大人っぽく上品なスウェットパンツコーデを目指したい人にもぴったり。透け感が涼しげで、春夏コーデとの相性もバッチリです。

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※こちらの記事では@azusa._.yuiturui様、@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：伊村 真奈

ファッション記事執筆をメインに、FTN草創期からライターとして活動。自身も洋服をこよなく愛し、誰でもが気軽にオシャレを楽しめる記事コンテンツ制作に情熱を燃やし、大人のためのファッション情報をリサーチ & 収集。FTNを中心に執筆中。