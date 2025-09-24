首都高 バトル/TokyoXtremeRacer】 9月25日 配信予定（フルリリースバージョン） 価格： 早期アクセスバージョン 3,960円 フルリリースバージョン 6,600円

元気は9月24日、Steam用レース「首都高バトル/TokyoXtremeRacer」と、VTuber・輪堂千速さんのコラボ決定を発表した。

9月25日にフルリリースバージョンの配信を控えている本作。「日本ゲーム大賞2025」では優秀賞を受賞するなどさらなる注目が高まっている中、ホロライブ所属のVTuber・輪堂千速さんとのコラボが決定した。

輪堂千速さんはオリジナルバイナルデザインのMAZDA RX-8に搭乗し、ライバルとしてバトルを繰り広げる。

また、輪堂千速さんの歌う「バトル曲」も登場。輪堂千速さんとのバトルは、期間限定のダウンロードコンテンツとして配信される予定となっている。

□Steam「首都高バトル/TokyoXtremeRacer」のページ

輪堂千速さんの乗るカスタマイズカー「CHIHAYA」（ベース車両：MAZDA RX-8）

左右で異なる輪堂千速さんのバイナルデザインを貼付

車両左側にデザインされている輪堂千速さん

【輪堂千速さんのプロフィール】

holoLIVE DEV_IS「FLOW GLOW」のDJ 兼 運転手担当。自称300馬力のパワフル運転手でもあり、話も歌もブレーキ知らずのようだ。

DJとしては駆け出しの身だが、真面目な気質にお兄譲りの好奇心も相まって絶賛成長中。

今、大切にしているものは愛車に仲間を乗せて走る時間。

(C) Genki

(C) COVER