『朝だ！生です旅サラダ』（テレビ朝日系）に出演中の、朝日放送の大仁田美咲アナウンサーがInstagramを更新。先輩アナウンサーとの “旅サラダ新旧ツーショット” を公開し、番組ファンから喜びの声があがっている。

9月9日、大仁田は《あずまるさんとバッタリ遭遇な土曜日》とつづり、同局の先輩である東留伽アナウンサーとのツーショット写真を添えた。

東は2020年10月から同番組にレギュラーアナウンサーとして出演し、2022年7月からは、「美味しいグルメ情報を教えてください」と書かれたのぼり旗を背負い全国を回る「日本縦断コレうまの旅」の取材リポートを担当。

フランス留学のため、2023年8月の出演を最後に翌9月に同局を休職し、2024年6月に復職。2025年4月からは東野幸治がキャスターを務めるニュース情報番組『教えて！ニュースライブ 正義のミカタ』（朝日放送）で、レギュラーアシスタントを担当している。

大仁田は東の後を引き継ぐ形で、2023年9月からレギュラー出演し、「コレうまの旅」の取材リポーターも東から引き継いだ。

この新旧アナウンサーのツーショットにはコメント欄に番組ファンから《永久保存版ですね》《この2人のツーショットたまりませんね》《旅サラダでの共演見たいな》などと歓喜の声があがっている。

スポーツ紙記者が言う。

「東アナは親しみやすいキャラが受け、『コレうまの旅』コーナーの人気を押し上げた立役者です。番組を去る際は、東アナの番組卒業を惜しむ視聴者からの声が相次ぎました。

新任の大仁田アナは最初の頃はぎこちなさを感じる場面もありましたが、日本酒大好きキャラを前面に押し出すことで、キュートな表情とのギャップ感が受け、今では番組に欠かせない存在になりました」

番組ファンが望んでいるように、2人が共演する「コレうまの旅」を、ぜひ観てみたい。