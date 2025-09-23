松屋「定番焼肉定食」が100円オフ＆「ダブル定食」も200円お得に。アプリ限定のお得企画を見逃すな〜！
松屋フーズが展開する「松屋」では、2025年9月23日10時から10月31日23時59分まで、「秋のクーポン祭り第2弾 定番焼肉定食3メニュー 100円引き」キャンペーンを、全国の松屋で開催します（PA店舗を除く）。
アプリ注文すると松屋ポイント最大12％
期間中、松屋の人気メニュー「定番焼肉定食」が、松屋公式アプリからの注文で100円引き、さらに肉が2倍の「ダブル定食」なら200円引きでお得に楽しめます。期間中は毎日利用可能です。
またアプリ注文では、次回から使える松屋ポイントが最大12％付与されます。
対象商品は以下の通り。
・牛焼肉定食：通常価格890円→790円
・カルビ焼肉定食：通常価格890円→790円
・厚切り豚カルビ焼肉定食：通常価格890円→790円
・牛焼肉W定食：通常価格1390円→1190円
・カルビ焼肉W定食：通常価格1390円→1190円
・厚切り豚カルビ焼肉W定食：通常価格1390円→1190円
すべて持ち帰りできますが、その場合みそ汁は別途料金が必要です。「松弁デリバリー」は対象外です。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部