カードも小銭もスッキリ収納。持ち運びに便利なコンパクト設計の【ディーオーディー】ミニ財布がAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
アウトドアでも街でも使いやすい！軽量でタフな素材を採用した【ディーオーディー】のミニ財布がいまならAmazonで手に入る！
軽量で耐久性に優れ、摩耗や引き裂きにも強いため、アウトドアシーンに最適。まだまだ軽量お財布
財布本体は約40gの軽量でとてもコンパクト。開閉部は面ファスナーからホック留めに、横幅を広めに。ファスナーはYKK製。整理しやすいポケットはそのままに、お札収納が1ヶ所、カード収納が4ヶ所。カード収納には各3枚ずつ、最大12枚のカードを収納できる。外側には小銭入れに最適なファスナーポケット。中のループに鍵を付けることも可能だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
210Dナイロンに超高分子ポリエチレン糸を織り込み、耐摩耗性と引き裂き強度に優れたリップストップ生地を使用している。
→【アイテム詳細を見る】
財布本体は約40gと軽量で、アウトドアはもちろん普段使いでも持ち歩きやすいコンパクトなサイズ感になっている。
お札入れ1ヶ所、カードポケット4ヶ所、小銭入れを備え、最大12枚のカードも整理できる実用的な設計になっている。
→【アイテム詳細を見る】
開閉部はホック仕様でしっかり閉じられ、外側にはYKKファスナーを採用した小銭入れを備えた安心設計になっている。
アウトドアでも街でも使いやすい！軽量でタフな素材を採用した【ディーオーディー】のミニ財布がいまならAmazonで手に入る！
軽量で耐久性に優れ、摩耗や引き裂きにも強いため、アウトドアシーンに最適。まだまだ軽量お財布
財布本体は約40gの軽量でとてもコンパクト。開閉部は面ファスナーからホック留めに、横幅を広めに。ファスナーはYKK製。整理しやすいポケットはそのままに、お札収納が1ヶ所、カード収納が4ヶ所。カード収納には各3枚ずつ、最大12枚のカードを収納できる。外側には小銭入れに最適なファスナーポケット。中のループに鍵を付けることも可能だ。
→【アイテム詳細を見る】
210Dナイロンに超高分子ポリエチレン糸を織り込み、耐摩耗性と引き裂き強度に優れたリップストップ生地を使用している。
→【アイテム詳細を見る】
財布本体は約40gと軽量で、アウトドアはもちろん普段使いでも持ち歩きやすいコンパクトなサイズ感になっている。
お札入れ1ヶ所、カードポケット4ヶ所、小銭入れを備え、最大12枚のカードも整理できる実用的な設計になっている。
→【アイテム詳細を見る】
開閉部はホック仕様でしっかり閉じられ、外側にはYKKファスナーを採用した小銭入れを備えた安心設計になっている。