ハローキティ♡サンキューマートでALL390円限定アイテム登場

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、サンキューマートからハローキティやシナモロールなど人気6キャラクターの限定アイテムが登場♡全商品390円（税込429円）で、ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりです。公式オンラインショップでは9月18日(木)11時より先行予約受付開始、全国店舗では10月中旬より入荷次第販売。キュートなキャラクターたちと秋のお出かけやおうち時間を楽しもう♪

全17アイテムのかわいいラインナップ

今回の限定シリーズは、ハローキティ、ポムポムプリン、シナモロール、マイメロディ、クロミ、こぎみゅんなど大人気6キャラクターをフィーチャー。

箱入りソックスやハンドクリーム、フェイクブック収納、メッセージカードなど全17アイテムが揃います。

全商品390円（税込429円）で手に入り、学生から社会人まで幅広く楽しめるラインナップです。

GiRLS by PEACH JOHN×ハローキティの特別コレクション発売

ギフトにも自分用にもおすすめ

アンクルソックス

フェイクブック収納

アンクルソックスはリボン付きデザインで箱入り、プレゼントにぴったり♡フェイクブック収納は絵本風のデザインで小物入れやギフトボックスとして活用可能。

ハンドクリームやメッセージカードもそろい、贈る楽しさと受け取るときめきの両方を叶えます。価格は全て390円（税込429円）なので、おうちカフェやデスク周りの彩りにも最適です♪

サンキューマートで限定キャラクターアイテムをGET♡

全国のサンキューマートで10月中旬より、ハローキティやシナモロールなど人気キャラクターの限定アイテムがALL390円（税込429円）で販売開始♡

公式オンラインショップでは9月18日(木)11時より先行予約受付中です。アンクルソックスやフェイクブック収納など全17アイテムはギフトにも自分用にもぴったり。

秋のコレクションに、かわいい推しグッズをぜひ取り入れてみてください♪