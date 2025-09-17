【難読漢字】駅名当て　巡礼道の玄関口でした

全国には数多くの難読駅名が存在します。本コーナーでは、読み間違いが多い難読駅名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

読めば、うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをするなんてこともなし！ 難読駅を訪ねたくなること間違いなしです!!

文、画像／おと週Web編集部

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】 何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!

難易度：★★☆☆☆

■難読漢字、駅名編の正解はこちら

正解：ようかんえき

遥堪駅は、島根県出雲市にある一畑電車大社線の無人駅です。1930年（昭和5年）の開業以来、地元の人々の生活を静かに支え続けています。

この駅はかつて、武蔵坊弁慶が修行したことで知られる鰐淵寺（がくえんじ）への巡礼道の入り口でもありました。

駅名は「遥かに水を湛える」という言葉が由来という説が有力です。

かつてこの地には、斐伊川が注ぎ込む大きな菱根池（ひしねいけ）があり、その美しい景観が地名の由来になったと伝えられています。

周辺で味わってほしいのは出雲そばです。出雲市内には老舗のそば店が点在しており、遥堪駅から一畑電車で数駅足を伸ばせば、出雲大社周辺の観光地で本格的なそばを味わえます。

また、出雲市では「出雲抹茶」や「出雲ぜんざい」など、美味しい和スイーツが堪能できます。

特産品としては、出雲市が誇る「出雲ブランド」の農産物があげられます。とくに出雲産の梨やブドウは甘みが強いことで知られています。

