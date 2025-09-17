Aマッソ・加納のガチ大失態に有吉弘行が呆然…本気凹みのやらかしに「TVで見たこと無い顔してる」

『有吉クイズ』メモドライブ1時間SPが、9月14日（日）に放送された。

番組では、有吉弘行とゲストたちがロケ中に気になったことをメモし合う恒例企画「メモドライブ」を決行。ホームパーティーをする中で、またしても出演者たちのリアルな心の声が飛び交うことに…。

役割分担をして買出しをするなか、Aマッソ・加納が“ある失態”をしてしまい激しく責められる事態となった。

【映像】Aマッソ・加納、ホームパーティー用のドリンクを取り出すが…

今回のロケには有吉のほか、出川哲朗、劇団ひとり、パンサー・向井慧、加納、ニッポンの社長・ケツが集まり、ホームパーティーをおこなった。

役割分担をして買い物をしてきた面々は、それぞれ買ってきた商品を見せ合うことに。

飲み物担当の加納は、コーラやお茶など定番のソフトドリンクのペットボトルを次々と出し、さらに飲み物だけでなく氷もしっかり用意しているところを見せる。

しかしそこで紹介が終わり、向井が全員の疑問を代弁するように「お酒は？」と質問。

すると、お酒をまったく飲まないという加納はきょとんとした表情で「買ってないです」と言い、周囲から「えっ」と驚きの声があがる。

まさかのノンアルコールパーティーの展開に有吉は信じられないという表情で「コレだけ？」と尋ね、向井は黙々とメモに「加納は後輩出来なさ過ぎる」と書き込む。

さらにケツまでが「後輩ですけど、それはちょっと無いかと…」と告げると、一気に責められた加納は「すみません」としょんぼりとした様子で謝罪。

このVTR映像を見ていたスタジオの霜降り明星・せいやは「TVで見たこと無い顔してる」と笑いながらコメントしていた。

その後、散々この事態を責めた有吉たちだが、なんだかんだ加納には甘く、なぜか向井が代わりにもう一度お酒を買いに行く流れになる。