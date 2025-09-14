この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【糖尿病】運動しないで血糖値を下げる方法【最新版】と題した動画で、手もみセラピストの音琶麗菜氏が、自身の手もみセラピーによる血糖値・ヘモグロビンA1cへの取り組み方について語った。音琶氏は冒頭、「1か月間手を揉んだらヘモグロビンA1cが9.0から6.8まで下がった方法をお伝えしたいと思います」と切り出し、糖尿病や高血糖に悩む人に向けて「お医者さんが『何をしたんですか？』と驚くほどの変化が出ている」と伝えた。

具体的な内容としては、「薬を使わずにA1cに前向きな変化があった」とし、手のひらにある3つの反射区（膵臓・腎臓・脾臓）を刺激するセルフケアを紹介している。事前に手の血行を促してから取り組むことでやりやすくなり、膵臓の反射区を押す際にはインスリン分泌を意識すると良いと話している。刺激が強い場合は指の角度や道具を使って調整する方法も解説。

腎臓や脾臓の反射区についても説明され、「糖尿病になると老廃物が溜まりやすいので腎臓の反射区はしっかりケアを」「脾臓は消化や貧血に関わるため、特に女性におすすめ」と述べている。1つの反射区につき数秒を数回、1日複数セットを目安に続けることが紹介された。

音琶氏は「この方法を続ければ、喉の渇きやむくみが和らぐと感じる方もいます。皆さんと一緒に血糖値に向き合いやすい体を作っていきましょう」と呼びかけ、「次回の検診を楽しみにしてください。きっと前向きな変化があると思います」と結んだ。

この動画は、食事や運動だけでは結果が出にくいと感じている人や、薬に頼らず体と向き合う方法を探している人にとって参考になる。また、糖尿病だけでなく、喉の渇きやむくみといった不快感に悩む人にとっても、日常に取り入れやすいセルフケアのヒントとなるだろう。

